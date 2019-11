Gözde Kırdar: Hayallerimin ötesinde bir veda oldu

05.11.2019 11:29

"Voleybolla ilgili aktif bir görev yapacağımın sözünü veremem"

"Hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmem"

Kaynak: DHA

Özge Kırdar: Kardeşimle aynı sahayı paylaşan biri olarak çok mutluyumGökhan HEBEPÇİ - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL , - Aktif voleybol kariyerine son veren Gözde Kırdar , "Böyle bir organizasyon, bu kadar çalışma... Eşim ve kız kardeşim iki aydır peşimde, arkamdan iş çeviriyorlar. Demek ki bunlar içinmiş. Çok teşekkür ediyorum, benim için hayallerimin ötesinde bir veda oldu" dedi.VakıfBank Spor Kulübü altyapısında yetişen ve aralıksız 19 yıl boyunca sarı-siyahlı formayı giyen milli voleybolcu Gözde Kırdar'ın iki numaralı forması emekli edildi. VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyon sonrası Gözde Kırdar ve kardeşi Özge Kırdar, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu."HAYALLERİMİN ÖTESİNDE"Organizasyonun çok özel olduğunu ve kendisini çok mutlu ettiğini belirten Gözde Kırdar, "Bu organizasyon çok çok özel bir organizasyon. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Gerçekten hayallerimin ötesinde. Daha önce bana 'Jübile istiyor musun?' diye sorduklarında ben 'Hayır' demiştim ancak formamı emekli ederlerse çok mutlu olacağımı söylemiştim. Böyle bir organizasyon, bu kadar çalışma... Eşim ve kız kardeşim iki aydır peşimde, arkamdan iş çeviriyorlar. Demek ki bunlar içinmiş. Çok teşekkür ediyorum, benim için hayallerimin ötesinde bir veda oldu. Yeni hayatım eşimle, kızımla çok çok güzel. İnşallah kızımın sağlıklı olduğu, benim gibi sporcu olduğu günleri görmek adına elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu."VOLEYBOLLA İLGİLİ AKTİF BİR GÖREV YAPACAĞIMIN SÖZÜNÜ VEREMEM"Bütün vaktini ailesine ayırdığını ifade eden Kırdar, "Şu an kızımla çok yoğun bir şekilde ilgileniyorum, kendi başıma bakıyorum. Eşimin ailesi İtalya'da yaşıyor. Biz ailemle beraber büyütmek istiyoruz. Voleybolla ilgili aktif bir şey yapacağımın sözünü kimseye veremem ama ileride neden olmasın. 20 sene emek verdiğim spora tabii ki yardım etmek isterim. İnşallah bir gün bir yerde buluşuruz" dedi."HİÇBİR ZAMAN YENİLGİYİ KABUL ETMEM"Kendisinin lider özellikli biri olduğunu söyleyen Gözde Kırdar, "Ben lider özellikli bir insan olduğuma inanıyorum, bu küçükken de vardı. Kaptan olmanın gerekliliği de budur. Hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmem ve her zaman yüzde 100'üm ile çalışırım ve öyle de yaptım. Onlar da öyle yapsınlar" şeklinde konuştu.ÖZGE KIRDAR: KARDEŞİMLE AYNI SAHAYI PAYLAŞAN BİRİ OLARAK ÇOK MUTLUYUMKardeşi Gözde Kırdar için çok mutlu olduğunu belirten Özge Kırdar ise "Tabii ki çok kısa bir süresini izledik bunun, bu çok uzun bir süreç. 1999 yılında İstanbul'a geldiğimizden beri çok kısa bir bölümünü seyrettik. Burada yaşanılan acı da var aslında. Özlem var, çalışmak var, sonunda da başarı var. Şimdi izlediğimde hepsine değdiğini düşünüyorum. Onu yaparken bunu anlamıyorsun ama Gözde için gerçekten çok mutluyum. Çünkü eminim şu an 'Evet her şeye, bütün acılarıma, ağrılarıma değdi' diyordur. VakıfBank'a çok teşekkür ediyorum. Sporcuları böyle onore etmek, çok örneği olan bir davranış değil. Hem kardeşim için çok gururluyum hem de onunla aynı sahayı paylaşmış bir sporcu olarak çok mutluyum" ifadelerini kulllandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gözde ve Özge Kırdar'ın açıklamalarıGözde Kırdar'ın kızı Mavi ile görüntüleriKırdar Ailesi'nin görüntüleri