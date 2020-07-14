GOSB Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi Blink, Londra'da Türkiye'nin ilk yabancı ortaklı ve üniversite bünyesinde olmayan özel teknoparkı Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark'ın Teknoloji Transfer Ofisi Blink, bu yılın ilk aylarında Londra'da hizmete giren ofisi ile özellikle teknoloji alanındaki girişimcilere hem İngiltere hem de...

Türkiye'nin ilk yabancı ortaklı ve üniversite bünyesinde olmayan özel teknoparkı Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark'ın Teknoloji Transfer Ofisi Blink, bu yılın ilk aylarında Londra'da hizmete giren ofisi ile özellikle teknoloji alanındaki girişimcilere hem İngiltere hem de İngiltere üzerinden farklı ülkelerin kapılarını açıyor.

Türkiye'nin yabancı ortaklı ve üniversite bünyesinde olmayan özel teknoparkı GOSB Teknopark'ın Teknoloji Transfer Ofisi Blink, Londra'daki danışmanı ve iş ortaklarından Patti MacCarthy'nin katıldığı online buluşma düzenledi.

Blink İngiltere Ofisi, dünyanın en büyük ve rekabetçi pazarlarından biri olan İngiltere pazarında kurumların başarılı olmasını sağlarken, aynı zamanda farklı ülkelerde yer alan ortak ofisleri ile de pazar ve fırsat nerede ise girişimleri onlarla buluşturuyor.

Blink UK'in başlıca hizmetleri arasında; analiz, teşvik planlaması, pazar ve teknoloji araştırması, networking, strateji ve pazara sunum ile uluslararasılaşma yer alıyor.

Firmaların uluslararası pazardaki değişimi yakalayabilmeleri için kurgulanan bu yapıda yerli ve milli ürün ve hizmetlerin tüm dünyaya tanıtılması, böylece bu sürecin getireceği fırsatlardan yararlanılması hedefleniyor.

GOSB Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi Blink Direktörü Tolga Bildirici, Blink UK Direktörü Kemal Sidar ve Blink UK'in Londra'daki danışmanlarından Cultural Chemistry şirketinin kurucusu Patti McCarthy, Londra ofisinin yapısı, hedefleri ve İngiltere'de iş yapma kültüründen söz ettiler.

Toplantının açılışında konuşan Tolga Bildirici, 2013 yılında GOSB Teknopark bünyesinde kurulan ve 2016 yılında BLINK ismini alan Teknoloji Transfer Ofisinin, Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini sağlayan tüm süreçleri yönetmekte ve sanayinin ihtiyacını analiz ederek katma değer verimliliğini ortaya çıkarmayı hedeflemekte olduğunu söyledi.

Bildirici, Blink UK'in başta Türk şirketleri olmak üzere tüm dünyadaki şirketlerin Birleşik Krallık pazarına erişimini en hızlı ve en etkili şekilde sağlamaya çalıştığını ifade ederek, "Blink UK, satış sanışmanlığı, satış operasyonu ve e-ticaret yönetimi konularında hizmet veren bir danışmanlık şirketi. Blink UK müşterilerini aynı zamanda Birleşik Krallık'tan tüm dünya pazarlarına açmak için gerekli olan satış süreçlerini de yönetmektedir." ifadelerini kullandı.

"Firmayı, pazarı, ürünü veya hizmeti inceleyip bir yol haritası çıkarılmalı"

Blink UK Direktörü Kemal Sidar ise İngiltere yapılanmasındaki en büyük odağın firmayı, pazarı, ürünü veya hizmeti inceleyip bir yol haritası çıkararak, ücretsiz analiz ile işe başlamak olduğunu vurguladı.

Sidar, girişimcilerin İngiltere başta olmak üzere potansiyel bir pazar fırsatı yakalanan her ülke seçeneğinde, başlangıçta seçilen hizmet paketleri ile sınırlı kalmadan anahtar teslim satış, pazarlama ve iş birliği hizmeti alabileceğini belirtti.

Blink UK'de verilen hizmetlerin ana hatlarını İngiltere'de uçtan uca yapılanma, sanal ofis, temsilcilik ve satış ofisi imkanı, satışa hazırlık ve satış süreçleri ile devletin sunduğu teşviklerin oluşturduğunu belirten Sidar, girişimcilere fiziksel ofis açmadan evvel fizibilite çalışmasını çok iyi yapmalarını, Türkiye ve İngiltere'nin sunduğu teşvikleri incelemelerini, ardından önce sanal ofis ve her şey yolunda ise fiziksel ofis ile ilerlemelerini tavsiye etti.

İngiltere ofisinin farklı alanlardaki danışmanlarından biri olan ve Cultural Chemistry şirketinin kurucusu Patti McCarthy ise kültürel yeterliliğin nasıl geliştirileceği konularında yardımcı olacak fikirler ve küresel pazarlara nasıl uyum sağlanabileceğine dair tavsiyelerini paylaştı.

McCarthy, İngiltere gibi birçok farklı kültürün aynı merkezde birleştiği ve dünyanın her köşesinden şirketin rekabet ettiği bir pazarda, kültürel farklılıkları anlayabilmek, bu farklılıkların yaratabileceği olumsuzlukları azaltacak çalışmaları hayata geçirmenin önemine dikkat çekti.

Kaynak: AA