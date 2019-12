Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, dünya üçüncülüğü için mücadele edecek

13.12.2019 23:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:52

Millilerin rakibi Rusya

Teknik direktör Ali Genç: Madalya istiyoruz

"Hedefimiz hep ilk 4 içinde kalmak"Takım kaptanı İsa Akten: Hedefimiz her zaman birincilik

Nesrin AYDIN YALDIZ - Ata SELÇUK/ ANTALYA, - Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, İspanya'yı 6-4'lük skorla mağlup ederek üçüncülük - dördüncülük maçında oynamaya hak kazandı. Müsabakanın ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan teknik direktör Ali Genç ve takım kaptanı İsa Akten, hedeflerinin bundan sonraki turnuvalarda da başarı olduğunu dile getirdiler. 4-15 Aralık tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nın 10'uncu gününde Türkiye, İspanya ile karşılaştı. Milliler, salondan 6-4'lük skorla galip ayrıldı ve üçüncülük - dördüncülük maçında Rusya ile karşılaşmaya hak kazandı.ALİ GENÇ: MADALYA ALMAK İSTİYORUZGörme Engelliler Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Genç, İspanya maçında final şanslarının da olduğunu dile getirerek, "9 fark atabilseydik finalde olacaktık. Averajla maalesef İngiltere çıktı. Rusya, İngiltere ve biz aynı puanla bitirmemize rağmen averajla İngiltere final oynayacak. Dün çok üzüldük. Bizim 4-1 yendiğimiz Rusya, bugün İngiltere'yi 3-0 yendi. Herkes birbirini yendi. Bizim de onların seviyesinde olduğumuzu gösterdik. Yarın tekrar Rusya ile oynayacağız. Grupta onları 4-1 yendik ama bu tekrar kesin kazanacağımız anlamını taşımıyor. Yarın mücadelemizi verip, madalya almak istiyoruz" ifadelerini kullandı."HEDEFİMİZ HEP İLK 4 İÇİNDE KALMAK"Her yıl üzerine koyduklarını söyleyen Genç, şöyle konuştu: "Bunu tüm yabancı takım koçları ve idarecileri de söylüyor. Bu da bizim ivmemizi yukarı doğru çıkardığı için hedefimiz büyük. Bugüne kadar Dünya Şampiyonası'nda en iyi derecemiz 6'ncılıktı. Bugün final grubundayız ve 3'üncülük maçına çıkıyoruz. Bunu her yıl inşallah Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda hep ilk 3'ün, ilk 4'ün içinde kalma hedefi koyduk. Şampiyonluk olur, 3'üncülük olur ama hedefimiz hep ilk 4 final grubunun içinde kalmak."İSA AKTEN: HEDEFİMİZ HER ZAMAN BİRİNCİLİKTakım kaptanı İsa Akten ise şu ifadeleri kullandı: "Bizim için çok iyi bir turnuva oldu. İyi bir deneyim. Çok iyi bir takımız. Başarıya adım adım ulaşmaya çalışacağız. Bu bizim için iyi bir turnuvaydı. Finali kaçırdık, çok üzgünüz. Ama her şerde bir hayır vardır. Yarınki 3'üncülük maçında mücadele vereceğiz ve madalyayla döneceğiz. Çok iyi bir kampla geldik buraya. Takım arkadaşlarım ve herkes özveriyle çalıştı. İyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki hedefimiz hep madalya almak. Hedefimiz tabii ki birincilik. Her zaman birincilik. Dünden sonra biraz moraller bozulmuştu ama bugün toparladık, bunu da gösterdik sahada. Yarın da çıkıp, 3'üncü olup, en üst seviyede bitirmek istiyoruz turnuvayı."

Milliler, turnuvanın üçüncülük dördüncülük maçında yarın Rusya ile karşı karşıya gelecek.

