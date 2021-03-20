Göreve geldiğinde dolar rekor seviyedeydi! Kuru aşağı çekmek Naci Ağbal'ı kurtaramadı

Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınan Naci Ağbal, göreve geldiğinde dolar 8,58 ile rekor seviyesini görmüştü. Ağbal her ne kadar eleştirilse de görev yaptığı 4,5 aylık dönemde doları 7 liranın altına kadar düşürdü. Ancak Ağbal yüksek faiz nedeniyle görevinden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alındı. Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

AĞBAL GÖREVE GELDİĞİNDE DOLAR TARİHİ ZİRVEDEYDİ

Naci Ağbal 7 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilmişti. O tarihte politika faizi yüzde 10,25 seviyesindeydi. Dolar ise 8,58 ile tarihi zirvesini görerek rekor kırmıştı.

DOLAR AĞBAL'LA BİRLİKTE 7 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

Ağbal görev yaptığı 4,5 aylık sürede faizi 875 baz puan artırarak yüzde 19'a kadar yükseltti. Ancak Ağbal, yürüttüğü politika ile doları tarihi zirveden 7 liranın altına kadar çekti. 16 Şubat tarihinde dolar 6,94'ü gördü. Kur şu sıralar ise 7,21 seviyesinde. Ağbal doları aşağıya çekmesine rağmen yüksek faiz politikası nedeniyle görevinden oldu.

YENİ BAŞKAN DÜŞÜK FAİZİ SAVUNUYOR

Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu ise Ağbal'ın tersine düşük faizden yana. Kavcıoğlu'nun tekrar faizi aşağıya çekmesi bekleniyor.