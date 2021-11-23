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Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti

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Geçtiğimiz günlerde Bakan Elvan'ın AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerini alkışlamaması gözlerden kaçmamıştı. Bu gelişmenin ardından görevden alınacağı iddia edilen ve günlerdir paylaşım yapmayan Bakan Elvan'ın, Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasını kendi Twitter hesabından paylaşması ise dikkat çekti.

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