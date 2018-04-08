Görev Yaptığı İlçede 26 Yıl Sonra Sevgi Gösterisiyle Karşılandı

Emekli emniyet müdürü Süleyman Bozoğlu, 26 yıl önce görev yaptığı Mardin'in Savur ilçesinde sevgi gösterisiyle karşılandı.



Trabzonlu Bozoğlu, 1986-1992 yıllarında görev yaptığı Mardin'in Savur ilçesini 26 yıl aradan sonra ziyaret etti. Savurlular aradan geçen uzun süreye rağmen özlemle yad ettikleri Bozoğlu'nu bağırlarına basıp, ona büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Savur girişinde davul zurna ile karşılanan Bozoğlu daha sonra ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşla sohbet etti, Kürtçe, Arapça ve Türkçe şarkılar eşliğinde halay çekti, horon tepti.

Bozoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, Savurspor'un şampiyon olması dolayısıyla ilçeye davet edildiğini ifade ederek, 26 yıl aradan sonra büyük sevgiyle karşılandığı için duygulandığını söyledi.

1986'da ilçede göreve başladığını görev süresinin dolmasına rağmen halkın talebi üzerine ilçedeki görevini uzattığını anlatan Bozoğlu, "26 yıl önce buradan ayrılırken Savur halkı beni yine halayla, davulla uğurladı." dedi.

Kendisine gösterilen büyük ilginin halkla kurduğu iyi ilişkiden kaynaklandığını söyleyen Bozoğlu çok güzel duygular yaşadığını dile getirdi.

"O Karadenizli bir ağabeyimiz"

Savurlu Zeynel Önder, Bozoğlu'nu çok sevdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Düğünlerimizde bizimle halay çeken, futbol maçlarında bize eşlik eden, bir dönemin başkanı, fakirlerin ağabeyiydi. Savurun her şeyiyle ilgilenen bir insandı. Yürekli olduğu için korkmadan köylere tek başına gidiyordu. Bir zamanlar Beşevler Mahallesi'nde bir grup izinsiz yürüyüş yapmak istedi, tek başına gidip onları ikna etti ve yürüyüşü engelledi. Bu memleket onu seviyor, o da bu memleketi seviyor. O bizim Karadenizli bir ağabeyimiz."