Görenler hayrete düştü! Vitor Pereira'nın son hali herkese aynı yorumu yaptırdı
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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya ekibi Corinthians'ın başına geçen teknik direktör Vitor Pereira'nın son hali dikkat çekti. Deneyimli hocanın oldukça gençleşmiş görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi görürken, sarı-lacivertli taraftarlar "Fenerbahçe insanı yaşlandırıyor" şeklinde yorumlarda bulundu.
Fenerbahçe'yle 2. döneminde hayal kırıklığı yaratan teknik direktör Vitor Pereira, Corinthians'ın yeni hocası oldu. Brezilya ekibiyle Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzalayan Portekizli hocanın son hali futbolseverlerin oldukça beğenisini kazandı.
"FENERBAHÇE İNSANI YAŞLANDIRIYOR"
Aralık 2022'ye kadar Brezilya ekibi Corinthians'la sözleşme imzalayan teknik direktör Vitor Pereira ekibiyle Brezilya'ya gitti. Basın mensuplarına poz veren deneyimli hocanın oldukça gençleşmiş görüntüsü büyük dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Vitor Pereira'nın son hali için "Fenerbahçe insanı yaşlandırıyor" dedi.
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