Görenler Hayret Ediyor! Rakunu Kovalayan Köpek Sıkıştığı Kovukta Mumyalaştı

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir ağaç kovuğuna sıkışmış ve 20 yıldır orada durarak mumyalanmış bir köpek bulundu. Stuckie adı verilen köpeğin bir rakunu kovalarken bulunduğu yere sıkışıp kaldığı düşünülüyor.

AĞAÇ KESEN ŞİRKET ÇALIŞANLARI FARK ETTİ

Bir şirkete ait çalışanlar tomrukları keserken fark ettikleri köpek, olduğu şekliyle muhafaza edilerek bir müzede sergilenmeye başlandı. Köpeğin çok iyi bir biçimde mumyalaşarak fiziki yapısını koruduğu görüldü.

MÜZEYE BAĞIŞLADILAR

Waycross'ta bulunan Forest Worl isimli müzede sergilenen köpeği bulan firma, ağacı kesime göndermek yerine müzeye bağışladı. Hayvanın vücudunun bozulmak yerine mumyalaşmasının sebebinin ağaç kovuğunun böcekleri uzak tutması olarak açıklandı. Köpeğin adı ise açılan yarışmadan önerilen 2002 isim arasında seçildi.

Uzmanlar köpeğin bir rakunu kovalarken yaklaşık 8 buçuk metre tırmanıp ağaçtaki boşluktan geçmek isterken olduğu yere sıkıştığını düşünüyor.

ÇÜRÜMEMESİ İLGİNÇ

Her şeye rağmen köpeğin cesedinin çürümemesi oldukça ilginç kabul ediliyor. Müzenin basın bültenine göre, oyuk bir ağacın içinde bir baca etkisi oluştu ve havanın yukarı doğru çekilmesi sağlandı. Bu, ölmüş hayvanın kokusunun yok edilmesini sağladı. Aksi takdirde ölü hayvanları besleyen böceklerin ve diğer organizmaların dikkatini çekmesine neden olurdu. Buna ek olarak, içi boş ağaç da nispeten kuru şartlar sağlayarak hayvanın cildinin sertleşmesine yardımcı olduğu düşünülüyor.