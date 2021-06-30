Google Chrome, HTTPS Protokolünü Varsayılan Yapacak
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Google Chrome, HTTPS Protokolünü Varsayılan Yapacak

Google Chrome, HTTPS Protokolünü Varsayılan Yapacak
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Google, Google Chrome için tüm bağlantılarınızı otomatik olarak güvenli HTTPS protokolüne yükseltecek yeni bir güncelleme yayınlayacak.

Google, Google Chrome için tüm bağlantılarınızı otomatik olarak güvenli HTTPS protokolüne yükseltecek yeni bir güncelleme yayınlayacak. Güncelleme şu anda en son Chrome Canary sürümünde mevcut. Önümüzdeki haftalarda kararlı sürüm olarak tüm tarayıcılara gelmesini bekliyoruz.

Google, masaüstü için Chrome 90'da adres çubuğunun davranışını varsayılan olarak https:// kullanacak şekilde değiştiren yeni bir güncelleme yaptı. Güvenlik ve gizliliği iyileştirmenin yanı sıra değişiklik, HTTPS'yi destekleyen web sitelerinin ilk yükleme hızını iyileştirmeyi amaçladı. Artık Google, tüm bağlantıları otomatik olarak HTTPS protokolüne yükseltecek olan yeni "yalnızca HTTPS modu" ile işleri bir adım daha ileri götürecek.

  • Google Chrome Canary

'e göre bu yeni mod, en son Canary sürümündeki tarayıcı ayarlarında yeni bir "Her zaman güvenli bağlantıları kullan" seçeneği olarak eklendi. Açıklaması: "Tüm gezinmeleri HTTPS'ye yükseltin ve desteklemeyen siteleri yüklemeden önce sizi uyaralım." şeklinde yazılmış.

Geçen yılın sonlarında benzer bir özelliğe kavuşan Mozilla Firefox, mod etkinleştirildiğinde kaynakları yükleyemedi. Bu nedenle, yalnızca HTTPS modu etkinleştirildiğinde bazı web siteleri arızalandı. Sorunu çözmek için kullanıcıların modu devre dışı bırakması ve bu tür web sitelerini yeniden yüklemesi gerekti.

  • HTTPS

Yeni "yalnızca HTTPS modu" denemek isterseniz, tıklayarak masaüstü bilgisayarlar için en son sürümünü indirebilirsiniz. Ardından, yeni seçeneği etkinleştirmek için "Yalnızca HTTPS Mod Ayarı" deneysel bayrağını etkinleştirmeniz gerekecek.

Şu anda, yayınlanacak olan bu yeni güncelleme hakkında daha fazla bilgiye sahip değiliz. Daha fazlasını öğrenir öğrenmez sizler ile paylaşacağız.

Kaynak: Turkmmo

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