Gönüllüler Gününde Yürüyüş Düzenlendi

Valimiz Sayın İbrahim Akın, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşün ardından gençlerle sohbet eden Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Sağlıklı ve zinde bir hayat için her yaştan ve her statüden bireyin spor yapmasını önemsiyoruz. Bugünün 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü olması vesilesiyle gönüllülerimiz ve gençlerimiz ile birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklere tüm hemşehrilerimizin katılımını bekliyoruz. " dedi.

Aşıkpaşa Tabiat Parkında gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne Valimiz Sayın İbrahim Akın'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadık Gülecen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hasan Tezer, Orman İşletme İl Müdürü Alper Çimen, İl Afad Müdür Vekili Halit Aslan ve gönüllüler katıldı.

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