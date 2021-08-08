Gomorrah dizisine ilham kaynağı olan 'mafya anası' havalimanında yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Gomorrah dizisine ilham kaynağı olan 'mafya anası' havalimanında yakalandı

Gomorrah dizisine ilham kaynağı olan 'mafya anası' havalimanında yakalandı
BBC - Haberler | Dünya

İtalya'nın Napoli kenti merkezli Camorra mafyasının önemli isimlerinden, Gomorrah dizisindeki Scianel karakterinin de ilham kaynağı olan "mafya anası" Maria Licciardi İspanya'ya gitmek üzereyken Roma'da havalimanında yakalandı.

İtalya'nın Napoli kenti merkezli Camorra mafyasının önemli isimlerinden, Gomorrah dizisindeki Scianel karakterinin de ilham kaynağı olan "mafya anası" Maria Licciardi İspanya'ya gitmek üzereyken Roma'da havalimanında yakalandı.

70 yaşındaki Maria Licciardi, Roma Ciampino Havalimanı'nda dün yapılan operasyonla gözaltına alındı. İspanya'daki kızını ziyarete gittiğini söyleyen Licciardi'nin tek yön gidiş bileti ve yüklü miktarda nakit para taşıdığı belirlendi.

Daha önce da mafya bağlantılı suçlardan hapis cezası alan Licciardi, Camorra ile bağlantılı suçlara karıştığı gerekçesiyle Napoli savcılığı tarafından çıkarılan yakalama emriyle gözaltına alındı.

İtalyan basınındaki haberlere göre dün yakalanan mafya lideri, Licciardi klanının kurucusu Gennaro Licciardi'nin kardeşi. Maria Licciardi ayrıca Camorra'nın çeşitli klanlarını bir araya getiren Secondigliano İttifakı'nın tepe yöneticilerinden biriydi.

Scianel'in ilham kaynağı

Maria Licciardi'nin, Camorra'nın iç işleyişine odaklı Gomorrah dizisindeki Scianel karakterine ilham verdiği de belirtiliyor. Licciardi'nin basında yer alan takma isimleri arasında "mafya anası (madrina)" "Lady Camorra", "Bloody Mary", "ufaklık", "Maria teyze" de yer alıyor.

Licciardi'nin haraç ve sahtecilik çetelerini yönettiği öne sürülüyor. Camorra üyesiyken itirafçı olan mafya babası Luigi Giuliano, Maria Licciardi'nin "sahte ürün işinin beyni ve kasiyeri" olduğunu söylemişti. Licciardi hakkındaki iddialar arasında cinayet emirleri vermek ve emlak yatırımlarıyla kara para aklamak da bulunuyordu.

Maria Licciardi ise, 2003'teki bir dava sırasında verdiği ifadede "Ev hanımıyım ama hep çalıştım, ayakkabıcılık yaptım. Uyuşturucudan nefret ederim, uyuşturucu kullanan gençleri görünce umutsuzluğa kapılıyorum" demişti.

Licciardi'nin İspanya'ya gitmek üzereyken yakalanması üzerine İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, "geniş bir alanı kontrol altında tutan ve yasa dışı faaliyetleri yöneten Camorra örgütlerine" yönelik operasyonu yapan güvenlik güçlerini tebrik etti.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülben Ergen Yonca Evcimik Yılmaz Erdoğan Süreyya Yalçın
Spor Muslera Eda Erdem Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gomorrah dizisine ilham kaynağı olan 'mafya anası' havalimanında yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 13:29:06. #1.16#

title