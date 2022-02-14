Gomis Torrent'i gönderdi bile! Yeni hocayı sosyal medyadan takibe aldı
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Galatasaray'da Domenec Torrent'le yolların ayrılması an meselesi. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Gomis, Okan Buruk'u sosyal medyadan takibe aldı.
Fatih Terim'le yolları ayırdıktan sonra göreve İspanyol hoca Domenec Torrent'i getiren Galatasaray'da evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı-Kırmızılılar Torrent ile hiç maç kazanamadı.
Göreve sınırlı bir krediyle başlayan Torrent, kötü sonuçlarla birlikte şansını tüketti. Galatasaray'da teknik direktör koltuğunu devralması beklenen Okan Buruk'tan da taraftarı heyecanlandıran açıklamalar yaptı. Buruk'un, "Göreve hazırım" mesajından sonra Galatasaray'ın yıldızı Gomis'ten de hamle geldi. Gomis'in Okan Buruk'u takibe aldığı görüldü.
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