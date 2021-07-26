Golf simülatör oyunu EA Sports PGA Tour, LPGA ile ortaklığını duyurdu!

EA Sports PGA Tour, kadın golfçüleri ve Amundi Evian Şampiyonasını oyuna getirmek için LPGA Tour ile ortalık yapacağını duyurdu. EA Sports PGA Tour ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde!

Golf simülatör oyunu EA Sports PGA Tour, sonunda kadın golfçüleri seriye geri getirmek için LPGA ile işbirliği yaptığını duyurdu. Başlangıçta Tiger Woods PGA Tour olarak bilinen seri, 1998'den beri yayınlanıyor. Seride, turun üyelerinin yanı sıra önemli kurslar ve turnuvalar yer alıyor. Gerçekleştirilen anlaşma ile beraber oyuncular için kurs ve turnuva listeleri genişleyecek.

EA, kadın golfünün "daha özgün temsilini" EA Sports PGA Tour'a getirmek amacıyla LPGA ile ortaklık kurduğunu doğruladı. Bu, serideki bir sonraki bölümün oyuncuların bir kadın golfçü olarak başlamalarına ve LPGA'nın beş büyük şampiyonasından biri olan Amundi Evian Şampiyonasına katılmalarına olanak sağlayacak.

"KADINLARA KALİTELİ BİR GOLF OYUNU OYNAMANIN VERDİĞİ TATMİN DUYGUSUNU YAŞATMAK İSTİYORUM"

Geliştirme ekibi yayıncı ve eski golfçü Iona Stephen ile birlikte çalıştı. Stephen sadece oyunun tasarımına ilişkin içgörülerini kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda Ioana'nın oyun içinde ilk kadın yorumcu olarak da yer alacağı da paylaşıldı. Stephen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "EA'ya yardım etmedeki amacım, kadınlara kaliteli bir golf oyunu oynamanın verdiği tatmin duygusunu yaşatmak. Kendilerini bir avuç kadın karakter modelinin ötesine geçen çeşitli şekillerde görmek" ifadelerini kullandı.

"EA SPORTS PGA TOUR'DA YER ALMAKTAN HEYECAN DUYUYORUM"

2019'da Amundi Evian Şampiyonası'nın galibi Jin Young Ko, "EA SPORTS PGA TOUR'da kadın golfçülerden biri olarak yer almaktan heyecan duyuyorum" dedi. EA'nın bu işbirliği, gelecekte birçok ekleme yaparak yeni oyuncuları ve turnuvaları oyuna dahil edecek gibi görünüyor.

EA SPORTS PGA TOUR NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Sports PGA Tour, 2022'de PlayStation 5 ve Xbox X ve S serisi için çıkış yapacak.