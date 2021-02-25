Golf Mad Junior Open 2021 Golf Turnuvası başladı

Antalya 'nın Serik ilçesinde ilki düzenlenen Golf Mad Junior Open 2021 Golf Turnuvası başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Cornelia Golf Kulübü sahalarında başlayan Golf Mad Junior Open 2021 Golf Turnuvası'nda Avusturya, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Sırbistan ve Afganistan başta olmak üzere 15 ülkeden 95 sporcu mücadele ediyor. Turnuva U21, U14 ve U12 olmak üzere 3 kategoride yapılıyor. Turnuvada oynayan golfçüler elde edecekleri puanlara göre dünya sıralamasına girecek. Turnuvada Yılmaz Batan, Kadirhan Yener, Hasan Şekeroğlu ve Bayram Bahri Kara da Türkiye adına mücadele ediyor. Yarın oynanacak etapla sona erecek turnuva sonunda dereceye girenlere törenle madalya ve kupaları verilecek. Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, turnuvanın junior ayağının ilk defa Türkiye'de oynandığını söyledi. Kara, "Burada alınan puanların dünya sıralamasına etkisi olacak. Turnuvada 15 ülkeden 95 golfçü mücadele ediyor" dedi.

- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ