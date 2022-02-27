Gole sevinmedi, kadro dışı kaldı! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ezeli rakibe gidiyor

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda geçen hafta tavır yapan Halil Dervişoğlu kadroya alınmadı.

TORRENT AFFETMEDİ

Domenec Torrent, geçen hafta oynanan Göztepe maçında takımının uzatma dakikalarında gelen gole sevinmeyen ve somurtkan bir tavırla yedek kulübesindeki koltuğunda oturan Halil Dervişoğlu'nun biletini kesti. Rizespor maçının kadrosuna alınmayan milli futbolcunun artık sarı-kırmızılı takımda forma giymesinin zor olduğu belirtilirken, yeni sezonda Beşiktaş'a transfer olması bekleniyor.

Halil Dervişoğlu'nun Göztepe maçındaki görüntüsü

"HER ZAMAN TAKIMIMIN KAZANMASINI İSTERİM"

Verdiği görüntü sonrası tepki çeken Halil Dervişoğlu sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Öncelikle Galatasaray da olmaktan ve bu formayı terletmekten ve Galatasaray'ın bir parçası olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Son maçtaki görüntünün sebebinin müsabakada istediğim performansı sergileyememekten ve takıma gerekli katkıyı sağlayamamış olmaktan kaynaklanan yaşadığım üzüntü sebebiyle olmuştur. Bilinçli veya herhangi bir şahsa karşı olan bir tavır kesinlikle yoktur. Oyunda olayım ya da olmayayım, her zaman takımımın kazanmasını ister ve bunun için elimden gelen çabayı sarf ederim ve bundan sonra da edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

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