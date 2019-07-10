Golbolda gümüş madalya
Türkiye, Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) Golbol Kota Müsabakaları'nda ikinci oldu.
Türkiye, Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) Golbol Kota Müsabakaları'nda ikinci oldu.
ABD'nin Fort Wayne kentinde düzenlenen IBSA Golbol Kota Müsabakaları'nın finalinde Türkiye ile Litvanya karşılaştı.
Milliler, ilk yarısını 3-1 geride kapattığı karşılaşmadan 7-3 mağlup ayrıldı. Böylece, ay-yıldızlı ekip gümüş madalyanın sahibi oldu.
Erkek Golbol Milli Takımı, organizasyonun yarı finalinde Çek Cumhuriyeti'ni 7-2 yenerek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota almıştı.
Kaynak: AA
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:12 (Özel haber) Rıza Çalımbay: "Benim için iki önemli kulüp var. Biri Sivasspor, ikincisi Beşiktaş"