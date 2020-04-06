Gölbaşı Belediyesi, şehit aileleri ve gazileri unutmadı Gölbaşı Belediyesi, şehit aileleri ve gazileri telefonla arayarak bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Gölbaşı Belediyesi, şehit aileleri ve gazileri telefonla arayarak bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan şehit ve gazi ailelerinin yanlarında olduklarını belirtti. Başkan Şimşek, "Vatanı ve milleti uğruna canlarını hiçe sayan evlatlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak ve emanetlerine sahip çıkmakla mükellefiz. Her daim yanlarında olacağız. Herhangi bir ihtiyacınız olursa belediyemizi ve beni 24 saat arayabilirsiniz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin her zaman başımızın üstünde yeri var" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA