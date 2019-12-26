Gölbaşı Belediyesi kışa hazır

26.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:45

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, su baskınları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.



Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yoğun yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluk öncesinde denetim yaptı.



Başkan Yıldırım, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ilçe merkezinde bulunan mazgalların temizliği yapıldı. Ayrıca ekiplerimiz, ilçe genelinde de derelerin içerisinde temizlik işlerini gerçekleştirdiler. Kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklarla ilgili olarak halkımızın su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerimiz 24 saat görev başında bekliyor. Halkımızın can ve mal güvenliği için gecesini gündüzüne katan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA