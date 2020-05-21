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Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 23 Nisan Çocuk Bayramı'yla karıştırdığı için tepki çeken Arda Turan'ı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tiye aldı.

21.05.2020 12:17 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:29

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video yayınlayan futbolcu Arda Turan, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadesini kullandığı için birçok kişinin tepkisini çekti. Şarkıcı Gökhan Özoğuz ise bayram videosuyla gündeme gelen Arda Turan'la alay etti.

"19 MAYIS OKUMA BAYRAMI"

Gündemi yakından takip ederek düşüncülerini Twitter hesabından paylaşan Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, Arda Turan olayına da sessiz kalamadı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Turan'ı tiye alan Özoğuz, "Hocam 19 Mayıs Okuma bayramımızı kutlayan çıkmadı mı henüz?" yorumunda bulundu. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı çok beğenildi.

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

ARDA TURAN KENDİSİNİ SAVUNDU

Bayramları karıştırdığı için gündem olan Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisini şu sözlerle savunmuştu: "Bir günde yüzlerce video isteği geliyor. Doğum günü, bayram, özel günler vs. Kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. Ramazan ayı, iftar vakti, oruç tutuyorum. İnsanlık hali… İnsan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatını bulurlar."

Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yaparken Arda Turan ve Burak Yılmaz ile düet yapmıştı.

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
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