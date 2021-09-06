Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak
Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın gerçekleştirilmesi planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın gerçekleştirilmesi planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.
Gökçeada feribot seferleri bugün de aynı nedenle gerçekleştirilememişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay