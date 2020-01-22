Glovo nedir? Glovo kimin? Glovo hangi ülkenin markasıdır?

22.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 22.01.2020 11:33

Glovo kurucu ortağı ve CEO'su Oscar Pierre, "Bu dört pazardan çıkış yapmamız; Güneybatı & Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde liderliğimizi güçlendirmemizi ve en geç 2021 başında ulaşmak istediğimiz kârlılık hedefimize ulaşmamızı sağlayacak" dedi. Ekonomi dünyasında ses getiren açıklama sonrası Glovo hangi ülkenin markasıdır? Glovo nedir? Glovo kimin olduğu konuları merak edildi.

GLOVO HANGİ ÜLKENİN MARKASIDIR?

Glovo Kuruluş Tarihi: 2015

Glovo Genel Merkez: Barselona, İspanya

Glovo Kurucular: Oscar Pierre, Sacha Michaud

Glovo Yan kuruluşlar: Restaurant Partner Polska sp. z o.o., Easy Digital Networks,S.L., PizzaPortal, Foodinho, Ltd.

Glovo, 2015 yılında Barselona'da kurulmuş bir İspanyol şirketidir. Mobil uygulaması aracılığıyla sipariş edilen ürünleri satın alan, alan ve talep eden bir kurye servisidir. Yiyecek dağıtımının en popüler teklif olmasıyla birlikte çok kategorili bir yaşam tarzı uygulaması olmayı hedeflemektedir.

Şirket şu anda CEO olan Oscar Pierre ve kurucu ortak olan Sacha Michaud tarafından kuruldu. Uluslararası bir pazar payı kazanan başarılı İspanyol girişimleri arasında yer almaktadır.

GLOVO NASIL ÇALIŞIR?

Şirket, akıllı telefon uygulaması ile kolayca mevcut tüm kentsel hizmetleri ile bir yaşam tarzı uygulaması olmak için bir vizyona sahiptir. Yemek dağıtım hizmeti en popüler hizmeti olmaya devam ediyor

Gıda işi, kullanıcıların hazır olduklarında alınan ve kullanıcının kapısına teslim edilen favori restoranlarıyla sipariş bulmasına ve sipariş vermesine olanak tanır. Bu model amiral gemisi hizmeti olmaya devam ederken, şirketin CloudKitchens ve Grocery Darkstores ile denemeler yaptığı bildirildi.