Gizem Öztok Altınsaç kimdir? Gizem Öztok Altınsaç hayatı ve biyografisi nedir?

Garanti Yatırım Başekonomisti olarak tanınan Gizem Öztok Altınsaç kimdir, kaç yaşında? Gizem Öztok Altınsaç nereli, mesleği nedir? Gizem Öztok Altınsaç hayatı ve biyografisi nedir?

Garanti Yatırım Başekonomisti olarak tanınan Gizem Öztok Altınsaç kimdir, kaç yaşında? Gizem Öztok Altınsaçnereli, mesleği nedir? Gizem Öztok Altınsaç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

GİZEM ÖZTOK ALTINSAÇ KİMDİR?

Gizem Öztok Altınsaç, 2001 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden aldı. 2004 yılında Garanti Yatırım'da Ekonomistlik görevine başladı.

Garanti Yatırım Başekonomisti olarak tanınan Gizem Öztok Altınsaç İzmir Karşıyaka Atakent Lisesi ardından Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamış, aynı sene yine aynı üniversitede araştırma görevlisi olmuştur. Daha sonra Yüksek Lisansı Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde tamamlamıştır.

2004 senesinde Garanti Yatırım Menkul Kıymet A.Ş'de ekonomist olarak iş hayatına atılan Gizem Altınsaç 2012 ve 2016 yılları arasında Başekonomistlik görevini üstlenmiştir.

2011 senesinden bu yana Bloomberg HT'de yorumcu olarak ekranlarda yer alan Gizem Öztok Altınsaç ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak, finans ve iktisat alanında dersler vermektedir.