Girişin sınırlandırıldığı caddede tehlikeli yoğunluk
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Girişin sınırlandırıldığı caddede tehlikeli yoğunluk

07.12.2020 16:24 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:24
Girişin sınırlandırıldığı caddede tehlikeli yoğunluk

Turizm kenti Antalya'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde girişlerin 3 bin 500 kişi ile sınırlandırıldığı Kazım Özalp Caddesi'nde (Kapalı Yol) yoğunluğun üst düzeyde olduğu görüldü.

Turizm kenti Antalya'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde girişlerin 3 bin 500 kişi ile sınırlandırıldığı Kazım Özalp Caddesi'nde (Kapalı Yol) yoğunluğun üst düzeyde olduğu görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısında yüzde 100 artış bildirdiği ve yoğun bakım noktasında sorun yaşanmaya başladığını açıkladığı Antalya'da, işlek yaya trafiğine sahip Kapalı Yol'a girişler 3 bin 500 kişi ile sınırlandırıldı. Daha önce bankların şeritlerle kapatıldığı cadde, belediye ekipleri tarafından bu kez demir bariyerlerle kapatıldı. Zabıta ekipleri caddenin giriş ve çıkışında sürekli olarak kontrol yapıyor. Caddede ana yol kadar yan sokaklar da girişte bariyerlerle kapatıldı. İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından caddede yoğunluğun üst düzeyde olduğu görüldü. Sosyal mesafenin sıfır olduğu caddede, maskesiz vatandaşın olmadığı görüldü. Bir şans oyunu gişesinin önüne toplanan kalabalığın ise tüm önlemleri dikkate almadığı gözlerden kaçmadı.

Alternatifi buldular

Yüzlerce kişinin dinlenebildiği bank ve oturma gruplarına ise uyarı şeritlerine rağmen bazı vatandaşların oturduğu gözlemlendi. Yasağı ihlal eden kişiler belediye ekiplerince uyarıldı. Banklara oturamayan kişilerin ise alternatif olarak çevre düzenlemesinin kenarında bulunan demir bariyerlere oturdukları görüldü.

"Kısa süreliğine oturdu"

Eşiyle banka oturan Kamuran Baltacı, "Eşim dizlerinden rahatsız. Beş dakika oturmak zorunda kaldık. Ben de yoruldum. Cadde kalabalık. Gezelim diye geldik, misafiriz. Dolaşıp bakmak için geldik. Torunun çıkış saati onu da gezdirmek istedik" dedi.

"Saygıyla karşılıyoruz"

Caddede simit satışı yapan Mehmet Çobanoğlu, "Alınan karara saygılıyız. Tedbir almalıyız. Alınmazsa hastalık çoğalıyor. Önlemlere rağmen caddede bir kalabalık var. Eskisi gibi değil ama yine de kalabalık. Vatandaşımız da korkuyor" ifadelerine yer verdi.

Bir vatandaş ise kısa süreliğine mesaj okumak için banka oturduğunu söyledi. Görüntülendiğini anlayan vatandaş, banktan kalkıp gözlerden kayboldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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