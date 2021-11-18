Girişimcilere mentörlük desteği

İPEKYOLU, VAN (İHA) - HKÜ tarafından uygulanan "Yeni Ürün Geliştirmek için Altyapının Güçlendirilmesi ve Mentor Köprüsünün Kurulması" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

AB tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ( İka ) koordinasyonuyla yürütülen, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) - ENHANCER Projesi kapsamında HKÜ tarafından uygulanan "Yeni Ürün Geliştirmek için Altyapının Güçlendirilmesi ve Mentor Köprüsünün Kurulması" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Etkinlik, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ve ICMPD/ENHANCER Hibe Yönetimi Ekip Lideri Mehmet Çağlar Aydın'ın açılış konuşmaları ile başladı.

"Yeni ürünler en doğru yöntemlerle üretilecek"

Programın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli: "Bölgenin ilk vakıf üniversitesi olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi; farklı Ar-Ge birimleri ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde faaliyetlerini sürdüren OSB TEKNOKENT'i ve Teknoloji Transferi Ofisi (KALİTTO) ve benzeri gibi, üniversite-sanayi işbirliği için önemli enstrümanlara sahiptir ve birçok üniversite-sanayi iş birliği faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi'nde KOBİ'ler, akademisyenler ve öğrencilerimize yönelik prototip üretme desteği verilmektedir. ENHANCER programında uygulanan proje ile yerli girişimcilerin yanı sıra geçici koruma altındaki göçmenler tarafından işletilen KOBİ'lerin de yeni ürün geliştirmeleri desteklenecektir. Bu amaçla Kalyon Garaj altyapısı yeni makine ve yazılımlarla güçlendirilmiştir. Projede açılan çağrı ile KOBİ ve girişimcilerden başvurular alınmaktadır. KOBİ'lerimize yeni ürün fikirleri için iş planı hazırlama desteği verilecek ve deneyimli mentorler ile eşleştirilecektir. Bu sayede yeni ürünlerini en doğru yöntemlerle üretilmesi ve ticarileştirilesi sağlanacaktır" dedi.

"Temel hedefimiz nitelikli girişimciler yetiştirmek"

ICMPD hakkında bilgiler veren ICMPD/ENHANCER Hibe Yönetimi Ekip Lideri Mehmet Çağlar Aydın: "Ülkemize gelen geçici koruma altındaki göçmenlerin ekonomik entegrasyonunu hedefleyen bir proje yürütüyoruz. Bu proje Avrupa Birliği tarafından fonlanıyor. Yaklaşık 50 milyon Avro bütçesi var. Nitelikli girişimcilere destek olmaya çalışıyoruz. Temel hedefimiz, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak ve yeni girişimciler yetiştirmektir. Gaziantep'te çok iyi bir işbirliğimiz var. Hibe almaya hak kazanan kurumlarımızdan birisi de Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ydi. Kısa sürede bu projeyi büyütüp geliştirdiler" diyerek projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

"Girişimciliği içselleştiren bireyler olmak zorundayız"

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ise: "ENHANCER projesi kapsamında bu projede yer almaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak, bölgemizin girişimcilik ekosistemini güçlendirmek adına birçok faaliyet yürüttük. Bölgemizde iki tane girişimcilik merkezinin kurulmasında büyük bir sorumluluk üstlendik. Bugün tanıtım toplantısı yapılan proje ve diğer projelerimiz, dinamik, üretken, istihdam oluşturacak ve gençleri motive edecek önemli projeler. Nitelikli girişimcilik projeleri ile artık girişimciliği içselleştiren bireyler olmak zorundayız. Bizim de amacımız yeni nesil girişimciliği güçlendirmek ve 2022 yılında çok önemli faaliyetler yapmak en önemli hedefimiz. Girişimciliği her alanda gelişmesini temenni ediyor, iş birliği yapan tüm kurumlara teşekkür ediyorum" diyerek İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) çalıştığı üç önemli proje üzerinde durdu.

Açılış konuşmalarının akabinde, proje kapsamında düzenlenen "mentorluk" eğitimine katılarak belge almaya hak kazanan mentorlere belgeleri takdim edildi. Programın devamında ise HKÜ bünyesinde faaliyet gösteren Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) Proje Koordinatörü Şevket Yılmaz tarafından sunum yapıldı. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Dereli, günün anısına ICMPD/ENHANCER Hibe Yönetimi Ekip Lideri Mehmet Çağlar Aydın ile İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz'a hediye takdim etti. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - GAZİANTEP