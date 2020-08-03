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Giresunspor'da kongre heyecanı

Giresunspor'da mevcut başkan Sacit Ali Eren'in, 'yeni sezonda yokum' demesinin ardından eski başkan Osman Çırak aday olduğunu açıkladı.

Giresunspor'da kongre heyecanı
03.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:34

Giresunspor'da mevcut başkan Sacit Ali Eren'in, 'yeni sezonda yokum' demesinin ardından eski başkan Osman Çırak aday olduğunu açıkladı. Çırak, "Şeffaf bir yönetim anlayışıyla Giresunspor'un geleceğini garanti altına alacak önemli hamleler yapacağız. Aynı zamanda şehir olarak kenetlenerek de sportif anlamda başarılı olacağız" dedi.

Giresunspor'da olağanüstü kongre kararının ardından gözler 01-08 Ağustos tarihlerinde yapılacak genel kurula çevrildi. Yeşil-beyazlılarda adaylığını açıklayanlar arasında iş adamı Osman Çırak da yer aldı. Giresunspor'da daha önce çeşitli dönemlerde başkanlık yapan Çırak, "Giresunspor'un başarılı olması için adaylığımı açıklıyorum. Eğer seçilir ve göreve gelirsem şeffaf bir yönetimle her zaman çıtayı yüksek tutmak için savaşacağız. Daha önce bu kulüpte başkanlık yapmış bir kişiyim. Benden önce de beden sonra da göreve gelen bir çok başkan ve yönetim kurulu üyeleri oldu. Kendilerine sizin aracılığınız ile teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorum ki Giresunspor bir fedakarlıktır. Giresunspor şehrimizin en değerli markasıdır. Bu bilinç ile tekrar sizlerin karşısındayım. Giresunspor kulübüne ilk yönetici olduğumda 22 yaşındaydım. Çocuk denecek yaşlardan itibaren renklerine gönül verdiğim canım kadar çok sevdiğim Girsunspor'a yeniden başkan olabilmek için zor bir dönemde bir kez daha taşın altına gövdemi koymak için yola çıktım. Öncelikle çıktığım bu yolun başta Giresun'a daha sonra bütün spor camiasına hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Altyapıya önem verip, yetenek avcısı olacağız"

Her daim hedefi Süper Lig olan Giresunspor'u önce altyapısı ve yetiştirdiği yetenekleriyle örnek bir spor kulübü haline getirmek istediklerini de kaydeden Osman Çırak, "Giresunspor kongresinde listemizin kazanması ile kolları sıvayıp öncelikle bu sezon için planladığımız transferleri vakit kaybetmeden yapmaya başlayacağız. Bütün sponsorluklarımız hazır, şehrin dinamiklerini listemizin değerli yöneticileri ile kaynaştırıp sezona hedefine kilitlenerek taraftarımızın desteğine baş vuracağız. Giresunspor'un öncelikli hedefi kendi yağı ile kavrulan ve alt yapısı ile bölge futboluna gençlerini kazandıran bir yapıya kavuşturmak olacaktır. Bu hedefimiz ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğümüz ve Giresun Belediyemiz ile koordineli bir çalışma yapacağız. Bu hedefimiz için bir yöneticimizi görevlendirip takibini yönetim kurulu olarak denetleyeceğiz. Giresunspor bütün Türkiye'de alt yapısı ve yetiştirdiği yetenekleri örnek bir spor kulübü olarak konuşulacaktır. Giresunspor aldığı sponsorluklar ve yaptığı transferler şeffaf bütün üyelerinin görebileceği interaktif bir site ile taraftarının bilgisine açık olacaktır. Giresunspor kongresini kazanmamız halinde kulübümüzü teslim edeceğimiz hocamızdan, yapacağımız transfere kadar bütün hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Taraftarımız ve Giresunspor'a gönül veren bütün taraftarlarımız rahat olsun. Buradan size en çok vaat edilen şampiyonluk sözünü vermiyorum ama gurur duyacağımız, kendi çocuklarımızın oynayıp, kendi hocalarımızın görev yaptığı, her yıl zirveye oynayan bir takım vaat ediyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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