Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0
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Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0

24.01.2021 18:20 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:35
Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0

STAT: Çotanak Spor KompleksiHAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Kemal Mavi (xx), Ogün Kamacı (xx)GİRESUNSPOR: Onurcan (xx), Hayrullah (xxx), Diarra (xx), Sergen (xx) (Dk. 66 Traore xx), Hüsamettin (xx), Mehmet (xxx), Jan Nalepa (xx) (Dk. 89 Uzodimma), Sergio Junior (xxx), Caner Hüseyin (xx) (Dk.

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Kemal Mavi (xx), Ogün Kamacı (xx)

GİRESUNSPOR: Onurcan (xx), Hayrullah (xxx), Diarra (xx), Sergen (xx) (Dk. 66 Traore xx), Hüsamettin (xx), Mehmet (xxx), Jan Nalepa (xx) (Dk. 89 Uzodimma), Sergio Junior (xxx), Caner Hüseyin (xx) (Dk. 66 Erol Can xx), Eren (xx) (Dk. 90+1 Sadi), Balde (xxx)AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR: Vukovic (xx), Berat (xx), Abdülhamit (xx), Batuhan (xx), Uğur (xx), Serdar (xx) (Dk. 90+3 Abraham), Cumali (xx), Foxi (xx), Oğuz (x) (Dk. 73 Muhammed), Anıl (x) (Dk. 73 Doğa), Mahatma Otoo (x)KIRMIZI KART: Dk. 90 Diarra, Nalepa (yedek kulubesi)SARI KARTLAR: Eren, Erol Can (Giresunspor)- Foxi, Berat, Uğur (Aydeniz Et Balıkesirspor)

GOL: Dk. 88 Ibrahima Balde (Giresunspor)

TFF 1'inci Ligi'nde ilk kez çıktığı Çotanak Spor Kompleksi'nde Aydeniz Et Balıkesirspor'u konuk eden Giresunspor, rakibini 1-0 yendi. Giresunspor bu sonuçla üst üste yedinci galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü.

8'inci dakikada Balıkesirspor'da Batuhan'ın serbest vuruşunda top yandan auta gitti.

10'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Sergio ceza sahasına ortaladı. Caner topa yükselerek kafayı vurdu, top kaleci Vukovic'te kaldı.

13'üncü dakikada Sergio bir kez daha sağdan ortasını yaptı. Caner ayağıyla topu kontrol etti. Şutunda kaleci Vukovic üzerine gelen topu kontrol etti.

23'üncü dakikada Sergio sağ kanattan Eren'e pasını verdi. Eren'in pasında Balde topla buluştu. Balde'nin etkisiz şutunu Vukovic rahatlıkla kontrol etti.

35'inci dakikada Sergio'nun sağdan pasında ceza sahası içinde Balde ve Hüsamettin topu birbirlerine bırakınca Giresunspor mutlak bir gol fırsatından yararlanamadı.

45+2'nci dakikada Nalepa ceza sahasında Eren'i gördü. Kaptan Eren cepheyi gören yerden plase vuruşla topu ağlara göndermek istedi ancak top Vukovic'te kaldı.

64'üncü dakikada Nalepa'nın kaleyi cepheden gören noktadan şutu direkten döndü. Balde'ye çarpan top auta gitti.

67'nci dakikada Sergio'nun serbest vuruşunda ceza sahası içinde Eren kafayı vurdu, top kalecinin ellerinde kaldı.

75'inci dakikada Traore'nin ortasında Balde'nin kafa şutunu kaleci Vukovic son anda kornere gönderdi.

88'inci dakikada Hayrullah'ın ortasında topa iyi yükselen Balde'nin kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu: 1-0

90'ıncı dakikada rakibine faul yapan Diarra ile yedek kulubesinden karara tepki gösteren Nalepa kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçta başka gol olmadı ve Giresunspor rakibini 1-0 yenerek liderliğini devam ettirdi.


- Giresun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU

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