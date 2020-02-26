Giresunspor: 2-0

26.02.2020 18:31 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:31

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Caner Ak (xx), Murat Temel (xx), Furkan Ürün (xx)

AKHİSARSPOR: Gökhan (xxx) - Tolga (xx), Cocalic (xxx), Uğur Arslan (xx), Vrsajevic (xxx), Onur (xxxx) (Dk. 90+2 Musa Nizam ), Rotman (xxx), Bjarnason (xxx), Erhan (xxxx) (Dk. 73 Bertuğ xx), Burhan (xxx), Cikalleshi (xx) (Dk. 73 Muhammet Reis xx)GİRESUNSPOR: Metin (x) - Uğur (x) (Dk. 80 Muhayer x), Murat (x) (Dk. 46 Tanase xx), Ahmet (xx), Muhammed (xx), Foguinho (x), Mehmet Taş (xx), Mehmet Güven (xx), Milinkovic (x) (Dk. 73 Özgür Can xx), Valle (x), Rusescu (x)GOLLER: Dk. 17 Bjarnason, Dk. 44 Erhan (Akhisarspor)SARI KARTLAR: Bjarnason, Cocalic, Bertug (Akhisarspor) - Mehmet Taş, Muhammed, Özgür Can, Valle, Tanase ( Giresunspor

TFF 1'inci Lig'de Akhisarspor, evindeki 4 maçlık galibiyet hasretine hafta içi mesaisinde Giresunspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle yenerek son verdi: 2-0. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 17'nci dakikada Bjarnason ve 44'üncü dakikada Erhan attı. Ligde yaşadığı 7 maçlık galibiyet hasretinin son 3 maçta 2 galibiyet alan Akigo, bu skorla puanını 35'e çıkarıp play-off yarışına tutundu. Üst üste üçüncü yenilgisini alan Giresunspor ise 28 puanda kaldı.

8'inci dakikada Giresunspor gole yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Uğur'un ortasında Rusescu'nun topun gelişine sert şutunu defansta Cocalic ayak koyarak kornere yolladı.15'inci dakikada gelişen Akhisarspor atağında Onur'un ara pasıyla sağ kanattan ceza alanına giren Cikalleshi'nin sert şutu yandan auta çıktı.16'ncı dakikada Giresunsporlu Uğur'un ceza sahası dışından şutunu kaleci Gökhan korrene çeldi.17'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanatta Erhan'la başlayan atakta Erhan, Cikalleshi ve Burhan seri paslarla topu kale önündeki Bjarnason'la buluşturdu. Bjarnason'a bomboş dokunmak kaldı: 1-0.44'üncü dakikada Akhisarspor Erhan'ın klas golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan Erhan, Giresun defansında iki rakibi ve kaleci Metin'i çalımlayıp ağları havalandırdı: 2-0.İlk yarı bu skorla bitti.56'ncı dakikada Giresunsporlu Milinkovic'in sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi. 83'üncü dakikada ev sahibinden Muhammet Reis ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top auta çıktı.

Başka gol olmayınca mücadele 2-0 sonuçlandı.

Kaynak: DHA