Giresunspor:  1-1

STAT: Antakya Atatürk HAKEMLER: Yiğit Arslan (xxx), Cemal Bingül (xxx), Hüseyin Aylak (xxx)HATAYSPOR: Akın (xx) - Kubilay (xx), Rayane (xx), Mirkan (xx), Selim (xx) (Dk.65 Barbosa x), Gökhan (xx) (Dk.53 Diop xx), Mesut (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Popov (xx), Caner (xx) (Dk.

02.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:40
Giresunspor:  1-1

STAT: Atatürk 

HAKEMLER: Yiğit Arslan (xxx), (xxx), Hüseyin Aylak (xxx)HATAYSPOR: Akın (xx) - Kubilay (xx), Rayane (xx), Mirkan (xx), Selim (xx) (Dk.65 Barbosa x), Gökhan (xx) (Dk.53 Diop xx), Mesut (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Popov (xx), Caner (xx) (Dk.73 Quali xx)GİRESUNSPOR: Fachini (xx) - Muhammed (xx), Ahmet Kesim (xx), Landel (xx), Rusescu (xx) (Dk.66 Özgür Can x), Ahmet İlhan (xx) (Dk.90 Tanase ?), Murat (xx), Rodriguez (xx), Renan (xx), Uğur (xx), Bekir (xx)GOLLER: Dk.73 Mirkan (Hatayspor), Dk.49 Rodriguez, (Giresunspor),SARI KARTLAR: Gökhan, Caner, Mesut, Diop (Hatayspor), Muhammed, Landel, da Silva, Rodriguez, Uğur (Giresunspor)TFF 1'inci Lig'in 20'nci haftasında Hatayspor, evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Hatayspor, puanını 41'e çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. Giresunspor ise 28 puan ile maç fazlasıyla 8'inci sıraya çıktı. 

- Hatay
Kaynak: DHA
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