Usulsüz engelli raporu operasyonunda 7 tutuklama - Haberler
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Usulsüz engelli raporu operasyonunda 7 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Usulsüz engelli raporu operasyonunda 7 tutuklama

Giresun merkezli 5 ilde, sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağlayarak haksız kazanç elde etmek suretiyle kamuyu zarara uğrattıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı.

Giresun merkezli 5 ilde, sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağlayarak haksız kazanç elde etmek suretiyle kamuyu zarara uğrattıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık suçundan soruşturma kapsamında Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Giresun merkezli Ordu, İstanbul, Kocaeli ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametgahlarındaki aramalarda çok sayıda doktor raporu için alınan evrak, başkalarına adına tanzim edilmiş engelli sağlık raporları, tahlil sonuçları, tabancalar, çok sayıda fişek ve suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bulancak Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Fatih Ş., Mustafa K., Mustafa S., Ufuk U., Yaşar B., Emine A. ve Hüseyin K. olmak üzere hastanelerde güvenlik görevlisi olan ve aracılık yapan 7 şahıs, haksız kazanç elde etmek suretiyle kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle Bulancak Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan soruşturmanın geçmiş dönemlere ilişkin devam edeceği de öğrenildi. - GİRESUN

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