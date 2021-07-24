Giresun'da yürütülen tarımsal projeler yüz güldürüyor
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Giresun'da yürütülen tarımsal projeler yüz güldürüyor

Giresun'da yürütülen tarımsal projeler yüz güldürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen tıbbi aromatik bitki yetiştirilmesi çalışmaları yüz güldürmeye devam ediyor.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen tıbbi aromatik bitki yetiştirilmesi çalışmaları yüz güldürmeye devam ediyor.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen 'Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projeleri" kapsamında 2019 yılında 2 adet 320 metrekarelik topraksız tarım çilek serası ve 2020 yılı içerisinde de 50 adet 240 metrekarelik örtü altı sebze seraları kuruldu. Ayrıca 2020 yılı içerisinde 11 dekar mavi yemiş, 3 dekar gilaburu ve 2 dekar kekik bahçesi kuruldu.

Proje kapsamında saha çalışmalarını inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın, "Topraksız tarım seraları, ilimizde yeni uygulanmaya başlanmış olup bu seralarda birim alandan elde edilen üretim miktarı diğer üretim tekniklerine göre daha üst seviyelerdedir. Bu seralarda üretimi yapılan çileklerin gelişimi ve verimi istenilen seviyelere ulaşmıştır. Örtü altı sebze yetiştiriciliği için seralarının yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar da öteden beri desteklenmektedir. Bu seralarda yapılan üretim mono kültür tarımın hakim olduğu ilimizde küçük aile işletmelerinin gelirlerini çeşitlendirmektedir. Çiftçilerimizin örtü altı sebze üretimine olan ilgileri gün geçtikçe artmakta, üretilen ürünler yerel pazarlarda satışa sunulmakta bu gelişme hem ilimizin sebze ihtiyacını karşılamaya oldukça katkı sağlamakta hem de çiftçilerimiz için ek bir gelir kaynağı oluşturmaktadır" dedi.

Çiftçilerin yapılan çalışmalara ve verilen desteklere yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Angın, bu çalışmalarla birlikte Giresun'daki tarımsal üretim potansiyelinin arttığını belirtti. Angın, "Giresun toprak ve iklim yapısı dolayısıyla zengin bir floraya sahip olup, tıbbi-aromatik içeriğe ve ticari potansiyele sahip pek çok türün yetişebildiği görülmektedir. Bu bitkilerin önemli kısmı doğadan toplanarak kullanılmaktadır. Bitki örtüsü açısından önemli avantajlara sahip İlimizde kırsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve klasik bitkilerin tarımına alternatif olarak ekonomik getirisi yüksek tıbbi bitkilerin standart üretiminin teşvik edilmesi ile bitki türleri korunacak ve yeni iş sahaları oluşacaktır" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Giresun'da yürütülen tarımsal projeler yüz güldürüyor
Giresun'da yürütülen tarımsal projeler yüz güldürüyor
Giresun'da yürütülen tarımsal projeler yüz güldürüyor
Giresun'da yürütülen tarımsal projeler yüz güldürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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