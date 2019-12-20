Giresun'da yorgun kurşun yaraladı
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Giresun'da yorgun kurşun yaraladı

Giresun'un Eynesil ilçesinde nereden geldiği bilinmeyen yorgun kurşun bir vatandaşın yaralanmasına neden oldu.

20.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:11
Giresun'da yorgun kurşun yaraladı

'un ilçesinde nereden geldiği bilinmeyen yorgun kurşun bir vatandaşın yaralanmasına neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, evinin bahçesinde çalıştıktan sonra dinlenmek için oturan S.K. nereden geldiği bilinmeyen yorgun kurşunun kendisine isabet etmesi sonucu yaralandı. S.K olayın ardından Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaşanan olayla ilgili Jandarma inceleme başlattı. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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