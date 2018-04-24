Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda Fahri Tahmaz'ın kullandığı 34 VN 1236 plakalı otomobil, önünde seyrederken lastiği patlayan Y.K. idaresindeki 61 K 15277 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada Fahri Tahmaz yaralandı, yanındaki eşi Asuman Tahmaz (70) olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan Fahri Tahmaz, itfaiye ekiplerince çıkarılarak kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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