Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nda Fahri Tahmaz'ın kullandığı 34 VN 1236 plakalı otomobil, önünde seyrederken lastiği patlayan Y.K. idaresindeki 61 K 15277 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada Fahri Tahmaz yaralandı, yanındaki eşi Asuman Tahmaz (70) olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta sıkışan Fahri Tahmaz, itfaiye ekiplerince çıkarılarak kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.