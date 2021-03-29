Giresun'da manda yetiştiriciliği yüz güldürüyor

Giresun'da 2012 yılında kurulan Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından uygulanan "Halk Elinde Manda Islahı" projeleri kapsamında 9 yılda il ekonomisine 14 milyon lira kazandırıldı.

Giresun'da 2012 yılında kurulan Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından uygulanan "Halk Elinde Manda Islahı" projeleri kapsamında 9 yılda il ekonomisine 14 milyon lira kazandırıldı.

Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Geldi, proje kapsamında hem manda üretiminin artırıldığını hem de manda üreticilerine ekonomik katkı sağlandığını söyledi. Giresun'un fındıktan sonra en önemli geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Geldi "Özellikle Giresun'un yaylacılık yapan Espiye, Bulancak, Şebinkarahisar, Alucra ve Dereli ilçelerinin yanı sıra Giresun Merkez ve Piraziz'de mandacılık yapılmaktadır. Ancak hayvancılıktan yeteri kadar faydalanılamamaktadır. Bizlerde 2012 yılında Giresun Manda Yetiştiricileri Birliğini kurduk ve manda yetiştiricilerinin destekten faydalanmasını sağladık. Bunun yanı sıra 'Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi hazırladık. Proje kapsamında bugüne kadar 14 milyon lira ödeme yapıldı. Ayrıca ilimizde mandacılık yok olmak üzereydi. 2012 yılında ilimizde bin 100 civarında olan manda sayısı bugün 4 bin 500 civarına yükseldi. Bu proje olmasaydı belki Giresun'da bugün ne mandacılıktan ne de il ekonomisine kazandırılan 14 milyon liradan söz edemezdik" dedi.

"Manda sütü bağışıklık sistemini güçlendiriyor"

Mandanın siyah bir altın olduğunu da ifade eden Birlik Başkanı Geldi, "Mandanın her ürünü çok değerli. Adeta siyah bir altın gibi olan mandanın bir bardak sütünden bir insan bütün vitamin ihtiyacını karşılayabiliyor. Mandanın süt ve süt ürünlerinin faydalarını saymakla bitmez özellikle pandemi sürecinde bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yollarından birinin de manda sütü ve yoğurdu olduğunu biliyoruz. Bu nedenle şuanda manda süt ve süt ürünlerine yoğun bir talep var ancak yetiştiremiyoruz" bilgisini verdi.

Manda sütü projesi hayata geçiriliyor

Manda Yetiştiricileri Birliği olarak yeni bir projeyi daha hayata geçireceklerini de anlatan Birlik Başkanı Ahmet Geldi, "Manda yetiştirmeyi hobi olmaktan çıkararak ekonomik katkı sağlamaya başladık. Manda yetiştiricilerinin daha fazla kazanması için süt işleme projesi hazırladık ve onaylandı pek yakında hayata geçirilecektir. Proje kapsamında manda yetiştiricilerine süt sağma makinesi ve soğuk hava deposu dağıtılacaktır. Haftada 2 veya 3 gün bu depolarsa tutulacak olan süt toplanarak süt ve süt ürünlerine dönüştürülecektir. Amacımız süt ve süt mamulleri üretebilmektir. Bu şekilde manda yetiştiricilerimiz daha fazla kazanacak ve manda yetiştiriciliği artacaktır" diye konuştu.

"Manda yetiştirmek hobi olmaktan çıktı""

Şebinkarahisarlı manda yetiştiricilerinden İbrahim Çetin ise, "Daha önceleri manda yetiştiriyordum ama kendi ihtiyacımızı görecek kadar hobi olarak yapıyordum. Her daim kapımda bir tane manda olurdu. Bugün ise 9 tane mandam var. Aldığım desteklerle mandaların ihtiyaçlarını karşıladığım gibi sütünü ve yoğurdunu satarak da önemli bir ekonomik katkısı oluyor. Şuanda hobi olmaktan çıktı tamamen gelir kapımız oldu" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı