Giresun'da fındıkta "dalkıran" zararlısına karşı bahçelere tuzak kuruluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun'da fındıkta "dalkıran" zararlısına karşı bahçelere tuzak kuruluyor

Giresun'da fındıkta 'dalkıran' zararlısına karşı bahçelere tuzak kuruluyor
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Ekonomi

Giresun'da fındıkta verim kaybına neden olan dalkıran zararlısına karşı üreticiler bahçelerine tuzak yerleştiriyor.

Giresun'da fındıkta verim kaybına neden olan dalkıran zararlısına karşı üreticiler bahçelerine tuzak yerleştiriyor.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yaptığı yazılı açıklamada, fındık üreticilere yönelik tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında tarım danışmanları vasıtasıyla üreticilerin dalkıran tuzağı kurulumuna yardımcı olduklarını belirtti.

Dalkıranın fındık bahçelerinin önemli zararlılarından olduğunu vurgulayan Karan, mücadelesi yapılmadığında dallarda kurumaya ve ürün kaybına neden olduğunu aktardı.

Dalkıranın ergin dişilerinin, fındıkların dallarında galeriler açarak zarara neden olduğuna dikkat çeken Karan, şunları kaydetti:

"Açılan deliklerden bitki özsuyu dışarı sızar, sızıntılar dallarda siyahımsı izler bırakır, dallar zayıflar ve yan dalları ile birlikte kurur. Yoğun bulaşmalarda ocakları tamamen kurutabilir. Mücadelesinde kültürel önlemler çok önemlidir. Dalkıran bakımsız ve zayıf bahçelerde daha fazla zarar yaptığından gübreleme ve bakım işlemlerine önem verilmelidir. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında yoğun olarak çıkan yeni nesil dalkıran erginleri ile kitlesel tuzaklama yöntemiyle mücadele yapılabilir."

Karan, dalkıran zararlısıyla mücadelede kültürel mücadele kadar kimyasal mücadelenin de önemli olduğunun altını çizerek, bu mücadele yönteminin de dalkıranın çıkış döneminde ergin dişilerin bulaşık olan dallardan, bulaşık olmayan fındık dallarına galeri açmalarını önlemek amacıyla yapıldığını belirtti.

Dalkıran çıkışlarının yoğun olarak devam ettiği yaz dönemini kapsayan haziran ve temmuzda mücadele zamanının tespitinin yapılması gerektiğine işaret eden Karan, şu değerlendirmede bulundu:

"Biyoteknik mücadelede kullanılan kitlesel yakalama tuzakları, çıkış zamanı tespiti için izleme amaçlı kullanılmaktadır. Haziran başından itibaren bahçeyi temsil edecek şekilde yerden 1-1,5 metre yüksekliğe asılan çekici tuzaklar, düzenli olarak haftada bir kontrol edilir. Tuzaklarda yakalanan erginlerde ani bir yükseliş görüldüğünde dalların gövdelerini kaplayacak şekilde ilaç uygulaması yapılmalıdır."

Karan, fındık bahçelerinde zarara neden olan dalkırana karşı üreticilerin dikkatli davranmaları, bahçelerini sık aralıklarla kontrol etmeleri, zararlı ile bulaşık olan bahçelerde zamanında mücadele yapmalarının ekonomik anlamda ürün kayıpları yaşanmaması bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Giresun'da fındıkta 'dalkıran' zararlısına karşı bahçelere tuzak kuruluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

Güne düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Yeni logosunu ve amblemini tanıtan Dacia, 2022'yi bekliyor
Yeni logosunu ve amblemini tanıtan Dacia, 2022'yi bekliyor
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Boris Johnson Mustafa Şentop Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Enis Arıkan Aleyna Tilki Selçuk Tekay Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Giresun'da fındıkta "dalkıran" zararlısına karşı bahçelere tuzak kuruluyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 17:20:57. #1.15#

title