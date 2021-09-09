Gine'de gerçekleşen askeri darbe dünya borsalarındaki alüminyum fiyatlarını fırlattı

Askeri darbeyle karışan Batı Afrika ülkesi Gine'de oluşan arz endişesi nedeniyle dünya borsalarında alüminyum fiyatları rekor kırdı. Dünya boksit üretiminin dörtte birini elinde bulunduran ülkede gerçekleşen darbe nedeniyle alüminyumda son 13 yılın en yüksek fiyat artışı gerçekleşti.

Alüminyum fiyatlarında yıl boyu süren artış, Gine'de meydana gelen askeri darbenin ardından yaşanan arz endişeleri nedeniyle 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Dünya üzerinde üretilen boksitin neredeyse dörtte birini sağlayan Afrika ülkesindeki askeri darbe girişimi haberleri, Çin'deki son tedarik sorunları ile birleşince alüminyum fiyatları sert arttı.

FİYATLAR REKOR KIRDI

Alüminyum Londra Metal Borsası'nda milyon ton başına yüzde 1,6 artışla 2008'den bu yana en yüksek seviye olan 2.837 dolara yükseldi. Şanghay'da ise artış yüzde 2.1'i gördü. Böylece Alüminyum burada 2006'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Alüminyum doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunuyor ve bu cevherin rafine edilmesiyle üretiliyor. Gine'de geçtiğimiz hafta meydana gelen darbe girişimi ise tedarik konusunda endişe yarattı.

MADENCİLERE ÇAĞRI

Gine'nin yeni liderleri, madencilik şirketlerine çalışma çağrısında bulundu. Cunta yönetimi, devletle mevcut anlaşmalarının yerine getirileceği konusunda madencilere güvence verdiğini bildirdi. Ancak bu hamle fiyatlardaki artışın önüne geçmeye yetmedi.

Çin'de ise enerji yoğun endüstriden kaynaklanan kirliliği azaltma kampanyaları nedeniyle gerçekleşen alüminyum tedarik kısıtlamaları, endişelerin daha da artmasında neden oluyor.

NE OLDU?

Batı Afrika ülkesi Gine'nin başkenti Konakri'de 5 Eylül günü, cumhurbaşkanlığı sarayının çevresinde silah seslerinin duyulması ve askerlerin görülmesinin ardından darbe yapıldığı bildirilmiş, darbenin başında ise eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya liderliğindeki seçkin bir ulusal ordu birliğinin olduğu açıklanmıştı.

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, darbe sırasında gözaltına alınırken Birleşmiş Milletler ve aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülke darbeyi kınamıştı.