Gimat Başkanı Aydoğan: "Fiyatlara yansıttığımız düşüş kademeli olarak daha da düşecektir"

Gıda toptancı sitesi Gimat'ın Başkanı Abdulkadir Aydoğan, döviz kurunun artışı dolayısıyla market fiyatlarının tüm dünyada ve Türkiye'de arttığını belirterek, "2021 yılı ikinci yarısından itibaren üretimdeki artış ve kurdaki düşüşün doğrudan sonucu fiyatları çok kısa zamanda düşürmüştür. Fiyatlardaki bu düşüş mevcut bulunan ürünlerin sirkülasyonu ile kademeli olarak daha da düşecektir" ifadelerine yer verdi.

Gimat Başkanı Abdulkadir Aydoğan, 18'i geçen döviz kurunun 11 seviyelerine düşmesinin ardından etiket fiyatlarında oluşan düşüş beklentisi üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Aydoğan, dolar ve euro kurundaki düşüşün, vatandaşlarda etiket fiyatlarında da bir düşüş beklentisi oluşturduğunu belirterek, "Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, raftaki fiyatları doğrudan etkileyen faktörlerin başında ürün tedariğinin yeterli seviyede olması ve lojistik sürecinin sağlıklı işlerliği geliyor. Türkiye'nin en büyük gıda toptancı sitesi olarak gerek üretim, gerek tedarik ve doğrudan lojistik süreçlerinde piyasada hiçbir aksaklık bulunmadığını belirtebilirim. 2019 yılından bu yana pandemi sebebiyle tüm dünyada özellikle enerji fiyatları ve dolayısıyla gıda üretimi sekteye uğradı. 2020 ve 2021 yılında tüketim alışkanlıklarımızın değişmesi ile fazlaca tüketilen gıda ürünleri ve kur artışı market fiyatlarını tüm dünyada ve ülkemizde artırmıştır" ifadelerine yer verdi.

Bu yılın ikinci yarısından itibaren üretimdeki artışın ve kurdaki düşüşün fiyatları kısa zamanda düşürdüğünü ifade ederek, "Fiyatlardaki bu düşüş mevcut bulunan ürünlerin sirkülasyonu ile kademeli olarak daha da düşecektir" dedi. - ANKARA

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet