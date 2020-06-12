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Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi

Bakanlığın ifşa ettiği gıda teröristlerinin yaptığı hileler kan dondurdu. İnsan sağlığını hiçe sayan firmalar, vatandaşa dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin, zeytinyağı yerine tohum yağı, sucuk yerine sakatat, çikolata yerine ise viagra yedirdi.

12.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:13

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2012 yılından bu yana gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini açıklamaya devam ediyor. Bugün yeni bir liste yayınlayan Bakanlık, gıdada hile yapan 69 firmayı ve 136 parti ürünü kamuoyuna duyurdu. Böylelikle 2012'den bu yana ifşa edilen firma sayısı 1551'e ürün sayısı ise 3492'e ulaştı. Bakanlığın son listesinde daha fazla para kazanmak için insan sağlığını hiçe sayan firmaların yaptıkları hileler kan dondurdu.

YAPTIKLARIYLA VİCDANLARI SIZLATTILAR

Gıda teröristleri vatandaşa at ve eşek etini dana eti diye yedirmenin yanında, yoğurt yerine jelatin, zeytinyağı yerine tohum yağı sattılar. Sucuklara sakatat, çikolataya viagra karıştıran firmalar yaptıklarıyla vicdanları sızlattı.

GIDADA YAPILAN HİLELER

Vicdansız işletmeciler;

- Pul biber ve çaya renk vermesi için boya,

- Dana eti ve köfteye kanatlı eti, at eti, eşek eti

- Sucuklara sakatat (baş eti), soya,

- Tantuniye at ve eşek eti,

- Tavuk dönere at eti,

- Peynire nişaşta

- Çikolataya viagra etkisi yapan sildenafil ilacı

- Zeytinyağına tohum yağı,

- Yoğurda jelatin katıp vatandaşa sattılar.

İŞTE GIDADA HİLE YAPAN FİRMALAR VE ÜRÜNLERİ

Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi

Ekonomi Manşet

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