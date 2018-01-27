Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: "Üretim Olmadığı Takdirde Bağımsız Bir Ülke Olamazsınız"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Kırsalda kalkınma olmadan ülkede kalkınma olmaz önce kırsal. Kırsalı kalkındıracaksınız, istihdamın önünü açacaksınız, kırsalda kadının gencin önünü açacaksınız. Üretim olmadığı takdirde bağımsız bir ülke olamazsınız" dedi.

Şanlıurfa'da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını destekleri ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun düzenlediği Kırsal Kalkınma Buluşmaları IPARD-II 3. Çağrı İlan Tanıtım Programı düzenlendi. Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesinde düzenlenen programa Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AB Türkiye Delegasyon Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Hakan Kalender, belediye başkanları, siyasiler ve STK temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Hakan Kalender, bugüne kadar 11 bin projeye 3 milyar lira üzerinde hibe sağladıklarını belirterek, kırsalda istihdam oluşturduklarını söyledi.

Programda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise "Tarım kırsal kalkınmanın temelinde yer alan bir sıkıntı var. O nedenle kırsal kalkınmaya büyük önem veriliyor destekliyoruz. Kırsal kalkınma sadece yatırım içermiyor, köye dönüşüm yolunu açıyor, yerinde üretimi destekliyor, tarımla sanayiyi buluşturuyor, istifham artışına katkı sağlıyor. Tarım politikamızın ana eksenlerinden birisini oluşturan kırsal kalkınma, kırsalda yaşayan insanlarımızın yaşam koşullarının yükseltilmesini ve doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. Biz Tarım Bakanlığı olarak en az 5 milyar Euro hibe programlarımız var, bu programlarımızda da inşallah göreceksiniz. Çok farklı bir şekilde kadınlarımız ve gençlerimiz desteklenecektir. Kırsalda kalkınma olmadan ülkede kalkınma olmaz önce kırsal. Kırsalı kalkındıracaksınız, istihdamın önünü açacaksınız, kırsalda kadının gencin önünü açacaksınız. Üretim olmadığı takdirde bağımsız bir ülke olamazsınız. Çok paranız olabilir ama üretmediğiniz takdirde o para hiçbir işe yaramaz para sadece bir araçtır. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Hükümeti olarak Allah'ın izni ile biz bu konuda sadece Avrupa'da değil dünya ülkeleri arasında bir numara olmayı hak ediyoruz ve çalışarak da kazanacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Program Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın kadın çiftçilere sertifika vermesinin ardından sona erdi. - ŞANLIURFA