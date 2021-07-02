Ghost of Tsushima Director's Cut PS5 ve PS4 için duyuruldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ghost of Tsushima Director's Cut PS5 ve PS4 için duyuruldu!

Ghost of Tsushima Director's Cut PS5 ve PS4 için duyuruldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Yayıncı Sony Interactive Entertainment ve geliştirici Sucker Punch Productions, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için Ghost of Tsushima: Director's Cut'ı duyurdu. Ghost of Tsushima Director's Cut ne zaman çıkacak? Ghost of Tsushima Director's ne kadar?

2020'de PlayStation 4 için çıkışını yapan ve yılın en sevilen oyunlarından birisi olan Ghost of Tsushima'nın yeni bir sürümü olan Ghost of Tsushima: Director's Cut PS5 ve PS4 için duyuruldu.

PlayStation 4 için Ghost of Tsushima'ya sahip olan kullanıcılar, Director's Cut'ın PlayStation 4 sürümüne 19.99 dolara, PlayStation 5 sürümüne ise 29.99 dolara yükseltebilecekler.

Yeni sürüm, Jin için yepyeni bir maceranın yanı sıra, iki yeni ada genişlemesi ve oyuncuların heyecan duyacağı bir dizi yeni özellik ile geliyor.

Director's Cut'ın yanı sıra Ghost of Tsushima'ya sahip olan herkes yeni güncellemeler içeren yamayı indirebilecek. Ayrıca savaş sırasında bir hedefe kilitlenmeyi etkinleştirme seçeneğini içeren bir yama da oyunculara sunulacak.

Ghost of Tsushima Director's Cut, 20 Ağustos'ta PlayStation 5'te 70 dolar ve PlayStation 4'te 60 dolarlık bir satış fiyatıyla çıkış yapacak.

GHOST OF TSUSHIMA DIRECTOR'S CUT TANITIM VİDEOSU

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ajda Pekkan Ece Çeşmioğlu İbrahim Selim
Spor Mesut Özil Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ghost of Tsushima Director's Cut PS5 ve PS4 için duyuruldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 10:56:37. #1.15#

title