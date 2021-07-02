Ghost of Tsushima Director's Cut PS5 ve PS4 için duyuruldu!

Yayıncı Sony Interactive Entertainment ve geliştirici Sucker Punch Productions, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için Ghost of Tsushima: Director's Cut'ı duyurdu. Ghost of Tsushima Director's Cut ne zaman çıkacak? Ghost of Tsushima Director's ne kadar?

2020'de PlayStation 4 için çıkışını yapan ve yılın en sevilen oyunlarından birisi olan Ghost of Tsushima'nın yeni bir sürümü olan Ghost of Tsushima: Director's Cut PS5 ve PS4 için duyuruldu.

PlayStation 4 için Ghost of Tsushima'ya sahip olan kullanıcılar, Director's Cut'ın PlayStation 4 sürümüne 19.99 dolara, PlayStation 5 sürümüne ise 29.99 dolara yükseltebilecekler.

Yeni sürüm, Jin için yepyeni bir maceranın yanı sıra, iki yeni ada genişlemesi ve oyuncuların heyecan duyacağı bir dizi yeni özellik ile geliyor.

Director's Cut'ın yanı sıra Ghost of Tsushima'ya sahip olan herkes yeni güncellemeler içeren yamayı indirebilecek. Ayrıca savaş sırasında bir hedefe kilitlenmeyi etkinleştirme seçeneğini içeren bir yama da oyunculara sunulacak.

Ghost of Tsushima Director's Cut, 20 Ağustos'ta PlayStation 5'te 70 dolar ve PlayStation 4'te 60 dolarlık bir satış fiyatıyla çıkış yapacak.

GHOST OF TSUSHIMA DIRECTOR'S CUT TANITIM VİDEOSU