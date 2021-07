Ghost of Tsushima Director's Cut PS5 ve PS4 için duyuruldu!

Yayıncı Sony Interactive Entertainment ve geliştirici Sucker Punch Productions, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için Ghost of Tsushima: Director's Cut'ı duyurdu. Ghost of Tsushima Director's Cut ne zaman çıkacak? Ghost of Tsushima Director's ne kadar?