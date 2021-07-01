Getir, İspanyol hızlı market teslimat uygulaması BLOK'u satın aldı
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Getir, İspanyol hızlı market teslimat uygulaması BLOK'u satın aldı

Getir, İspanyol hızlı market teslimat uygulaması BLOK'u satın aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Getir, hızlı market teslimatı sektöründe faaliyet gösteren BLOK uygulamasının tamamını satın alarak, Barselona, Madrid ve Milano'da kendi adıyla hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Getir, hızlı market teslimatı sektöründe faaliyet gösteren BLOK uygulamasının tamamını satın alarak, Barselona, Madrid ve Milano'da kendi adıyla hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

2015 yılında Türkiye'de faaliyete başlayan, ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, ilk kez bir şirket satın alımı gerçekleştirerek Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirdiğini açıkladı. Bu yıl içinde Londra, Amsterdam, Berlin ve Paris'te faaliyete geçen Getir, global genişleme hedefi doğrultusunda Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren BLOK'un tamamını satın aldığını duyurdu.

BLOK'un Barselona, Madrid ve Milano'da sürmekte olan hizmeti artık Getir adıyla devam edecek. BLOK'un gerekli çalışmaları tamamlayıp faaliyete geçmeye hazır hale getirdiği Roma ve Lizbon operasyonları da Getir markası ile önümüzdeki günlerde kullanıma açılacak. Böylelikle Getir, Avrupa'da hizmet verdiği ülke sayısını 7'ye çıkararak, Türkiye ile toplamda 8 ülkede faaliyet gösterecek.

"MADRİD VE MİLANO SOKAKLARINI GETİR MORU İLE RENKLENDİRECEĞİZ"

Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan dördüncü yatırım turunda aldığı 555 milyon dolarlık yeni yatırımla birlikte 7.5 milyar dolar değerlemeyi aşan Getir'in Kurucusu Nazım Salur, "Öncüsü olduğumuz sektörün büyümesi ve güçlenmesi için yeni iş birliklerini değerlendirmeye gayret ediyoruz. Sektöre giriş yaptıktan sonra kısa zamanda büyük başarılar elde eden, aynı zamanda kültürel uyumumuzun da tam olduğuna inandığımız BLOK uygulamasını bünyemize kattık. Londra, Amsterdam, Paris ve Berlin'den sonra şimdi de Barselona, Madrid ve Milano sokaklarını Getir moru ile renklendireceğiz" dedi. BLOK'un İspanya ve İtalya'daki yerel tecrübe ve bilgisinin önemine de dikkat çeken Salur, "BLOK'un yereldeki başarısı sayesinde bölgedeki en iyi hizmeti veren şirket olacağımıza inancımız tam" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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