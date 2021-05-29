Getir Amsterdam'da hizmete başladı
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Getir Amsterdam'da hizmete başladı

Getir Amsterdam'da hizmete başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yurt dışında büyümeyi sürdüren Getir, Londra'nın ardından Amsterdam'da da hizmete başladığını duyurdu.

Yurt dışında büyümeyi sürdüren Getir, Londra'nın ardından Amsterdam'da da hizmete başladığını duyurdu.

Türkiye'de başlatarak 2015 yılında ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturmak hedefiyle kurulan Getir, Londra'nın ardından yurt dışında ikinci adımı Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile attı.

"İKİ HECELİ TÜRKÇE KELİMEYİ SEVDİRECEĞİZ"

5,5 yıl gibi kısa bir sürede 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaşarak 'unicorn' listesine giriş yapan Getir'in Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "Getir'i kurarken hayal ettiğimiz yurt dışında Getir adıyla faaliyet gösterme hedefimizi, dört ay önce Londra'da hizmete başlayarak gerçekleştirdik. Büyük ilgiyle karşılandığımız Londra'nın ardından Kıta Avrupası'ndaki ilk durağımız ise önemli ticari merkezlerden biri olan Amsterdam oldu. İngiltere'de olduğu gibi Hollanda'da da bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdireceğimize inanıyoruz" dedi.

Global bir marka olma yolunda hızla ilerleyen marka, Londra ve Amsterdam'ın ardından Berlin ve Paris ile Avrupa'daki operasyonlarını genişletmeyi planlıyor.


Getir Amsterdam'da hizmete başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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