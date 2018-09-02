Gesob Başkanı Kara Açıklaması

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ali Kara, Giresun-Ordu illerini kapsayan ortak Kültür Varlıkları Bölge Kurulu ile Röleve ve Anıtlar Müdürlüğünün kurulmasını istedi.

Kara, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'un, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulunun yetki bölgesi içerisinde yeraldığını anımsattı.

Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulunun kapasitesinin üzerinde iş yükünün bulunduğunu vurgulayan Kara, Giresun'un burada istenildiği düzeyde hizmet alamadığını savundu.

Giresun gibi Ordu'nun da mağduriyetler yaşadığını, bu nedenle iki ili kapsayan ortak Kültür Varlıkları Bölge Kurulu ile Röleve ve Anıtlar Müdürlüklerinin kurulmasını istediklerini aktaran Kara, şunları ifade etti:

"Bu iki kentin kültür ve tarih varlıklarını ortaya çıkarmak, gelecek kuşaklara aktarmak, kentlerin sosyal ve ekonomik hayatlarına kazandırmak, iç ve dış turizmi canlandırır ve iki kenti ekonomik olarak kendi kendine yeterli hale getirebilir. Bunun için yetki ve sorumluluk bölgesi Giresun-Ordu idari sınırlarını içeren Kültür Varlıkları Bölge Kurulu ile Röleve ve Anıtlar Müdürlüklerinin bir an evvel kurulmalıdır."