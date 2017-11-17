Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Genel Sekreteri Mete İmer, son iki yılda 1 milyon 220 bin ton ambalaj atığına karşılık, 606 bin ton eş değerinde sera gazı salımının önlendiğini belirterek, "Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasıyla, 2015-2020'de 2 milyon ton karbondioksit eş değerinde sera gazı salımını önlememiz mümkün. Geri dönüşümle dünyamıza nefes aldırabiliriz." dedi.



Birleşmiş Milletler (BM) 23. Taraflar Konferansı'nda Türkiye Pavyonu'nda ÇEVKO Vakfı tarafından düzenlenen "Sanayi ve İklim Değişikliği" başlıklı oturumda konuşan İmer, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu modelini anlattı.



İmer, ÇEVKO Vakfı'nın da üyesi olduğu PRO Europe'la birlikte geliştirdikleri Karbondioksit Raporlama Aracı kanalıyla, 2015 yılından itibaren ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasından geri dönüştürülmesinin sonuna kadar olan süreçte, sera gazı salımlarındaki azalmayı raporladıklarını dile getirdi.



2015 yılında ÇEVKO tarafından geri kazanıldığı belgelenen yaklaşık 582 bin ton ambalaj atığına karşılık 274 bin ton karbondioksit eş değerinde, 2016 yılında ise belgelenen yaklaşık 638 bin ton ambalaj atığına karşılık 332 bin ton karbondioksit eş değerinde sera gazı salımının önlendiğini kaydetti.



Son iki yılda 1 milyon 220 bin ton ambalaj atığına karşılık, 606 bin ton eş değerinde sera gazı salımının önlendiğini hatırlatan İmer, "Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasıyla, 2015-2020'de 2 milyon ton karbondioksit eş değerinde sera gazı salımını önlememiz mümkün. Geri dönüşümle dünyamıza nefes aldırabiliriz." dedi.



İmer,Türkiye'nin BM'ye bildirdiği Niyet Edilen Ulusal Katkı miktarları dikkate alındığında, 2020 yılında atık sektöründe önlenmesi hedeflenen sera gazı salımının yüzde 9'unun ÇEVKO'nun yaptığı geri kazanım çalışmalarından sağlanacağını vurguladı.



ÇEVKO Başkan Yardımcısı ve L'Oréal Bilim, Ruhsatlandırma ve Kamu İlişkileri Direktörü Fügen Soykut ise sürdürülebilirliği bir bütün olarak değerlendirdiklerini ve bu nedenle inovasyondan üretime, yaşamdan toplulukların gelişimine kadar her noktada önemli adımlar attıklarını söyledi.



Soykut, "Dünyayı herkes için daha güzel bir hale getirmek üzere çok çalışıyoruz. Carbon Disclosure Project'in (CDP) dünyada İklim, Su ve Ormanlar konusunda iki yıldır üst üste AAA notu verdiği iki firmadan biri olmaktan gurur duyuyoruz ve bu bizi daha da iyisini yapmak ve örnek olmak için cesaretlendiriyor." ifadelerini kullandı.



-"Geçen yıl yaklaşık 10 bin 400 ton cam atığını engellemiş olduk"



ÇEVKO Yönetim Kurulu Üyesi ve Coca-Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Müdürü Burcu Coşkun da şirket olarak çevresel ayak izlerini azaltmak amacıyla yaptıkları iyi uygulamaları katılımcılarla paylaştı.



Türkiye'de, 2016 yılında plastik, cam, metal ve alüminyum ambalaj atıkları için geri dönüşüm oranlarının yüzde 52 olarak gerçekleştiğini belirten Coşkun, "2020 yılına kadar Türkiye'de bu oranı yüzde 60 yapmayı hedefliyoruz. Fabrikalarımızdan kaynaklanan atıklarımızın ise yüzde 94,8'ini geri dönüştürüyoruz." dedi.



Geri dönüşümlü şişe uygulamasıyla cam şişeleri 8 kez kullandıklarını ve bu sayede şişe üretimi için daha az enerji harcadıklarına dikkati çeken Coşkun, "Bu uygulamamızla 2016 yılında yaklaşık 9 bin 360 ton daha az karbondioksit gazı çevreye salındı. Bu emisyon yaklaşık 780 bin ağacın bir yıl içinde emdiği karbondioksit gazına eşit. Geri dönüşümlü şişe uygulamalarımızla geçen yıl yaklaşık 10 bin 400 ton cam atığını engellemiş olduk." diye konuştu.



Coşkun, PET şişelerde kullandıkları ham maddelerin azaltılması çalışmaları sonucunda sera gazı etkisinde yüzde 10'un üzerinde iyileşme elde ettiklerini, 2016 geri dönüşüm performanslarıyla da "Atık Yönetimi Ödülü"nü aldıklarını kaydetti.



CCI'ın sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda 2015 yılından beri BIST Sürdürülebilirlik Endeksine seçilen şirketler arasında yer aldıklarını hatırlatan Coşkun, "Aynı zamanda, 2 yıldır FTSE 4Good ve MSCI, 1 yıldır ECPI sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyoruz. MSCI ESG Derecelendirme Kuruluşu tarafından sürdürülebilirlik alanında 'AA' notu ile değerlendirildik. Bunlara ek olarak dünyanın en prestijli kurumsal yönetim ağı olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin oluşturduğu UNGC 100 Endeksi'ne Türkiye'den giren ilk ve tek şirket olma özelliğini taşıyoruz." ifadelerini kullandı.