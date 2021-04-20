Gerçek Süper Lig burası! Rize-Konya maçında tam 8 gol oldu, diğer iki maçta da heyecan çok yüksekti
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Gerçek Süper Lig burası! Rize-Konya maçında tam 8 gol oldu, diğer iki maçta da heyecan çok yüksekti

Gerçek Süper Lig burası! Rize-Konya maçında tam 8 gol oldu, diğer iki maçta da heyecan çok yüksekti
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Süper Lig'in 36. haftasında oynanan karşılaşmalar nefes kesti. Kayserispor-Gençlerbirliği maçı 2-2, Karagümrük ve Göztepe karşılaşması 1-1 sonuçlanırken Rizespor da 2-0 geriye düştüğü Konyaspor maçını 5-3 kazandı. Bülent Uygun'un kısa süre önce göreve başladığı Rizespor, son haftalarda oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla lige damga vurdu.

Avrupa Süper Ligi'nin kurulma haberi futbol dünyasında kaos yarattı ama Süper Lig'de fırtınalar esmesine sebep oldu. Bugün oynanan üç karşılaşmada futbolseverler maç seçme sıkıntısı yaşadı. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada gol düellosu yaşandı. Rizespor-Konyaspor mücadelesi güne damga vurdu.

11 DAKİKADA İKİ GOL YEDİLER

Bülent Uygun'un çalıştırdığı Rizespor, sahasında ağırladığı Konyaspor'dan ilk 11 dakikada iki gol yedi. Ama ev sahibi ekip pes etmedi. 21'de Dokovic, 27'de de Michalak sahneye çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Rize fırtınası vardı. Remy 68'de üçüncü golü, 4'üncü golü de Samudio attı. Ardından Konya'dan Adil Demirbağ 82'de kendi ağlarını bularak Rize'nin 5'inci golünü kaydetmiş oldu. Kravets, 85'te Konya adına farkı 2'ye indiren golü attı ama yeterli süre kalmadı.

Gerçek Süper Lig burası! Rize-Konya maçında tam 8 gol oldu, diğer iki maçta da heyecan çok yüksekti
Gerçek Süper Lig burası! Rize-Konya maçında tam 8 gol oldu, diğer iki maçta da heyecan çok yüksekti
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