Gerçek Süper Lig burası! Rize-Konya maçında tam 8 gol oldu, diğer iki maçta da heyecan çok yüksekti

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan karşılaşmalar nefes kesti. Kayserispor-Gençlerbirliği maçı 2-2, Karagümrük ve Göztepe karşılaşması 1-1 sonuçlanırken Rizespor da 2-0 geriye düştüğü Konyaspor maçını 5-3 kazandı. Bülent Uygun'un kısa süre önce göreve başladığı Rizespor, son haftalarda oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla lige damga vurdu.