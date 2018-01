CARMEDYA.COM – Genovation, yeni GXE"yi tanıtmak için Tüketici Elektroniği Fuarı"nı kullandı. Chevrolet Corvette"e dayanan GXE, ufak bir revizyona tabi tutuldu.

Generation GXE Tüketici Elektroniği Fuarı"nda



Dışa entegre LED aydınlatma ünitelerine sahip yeni bir far ön splitter, yan etekler ve arka kanat far grubu kullanıldı. Ayrıca modelin difizör bölümü de aracı agresif kılmış. Kullanılan seramik Brembo frenler otomobili fren performansını fazlasıyla iyileştirecek. Otomobilin dışı gibi içerisinde de büyük değişimler yapılmış. Alcantra döşemeler ve yeni bir bilgi eğlence sistemi dikkatlerden kaçmıyor. Genovation detaylı performans özelliklerini açıklamayı reddetti.Ancak şirket, aracın son teknolojiye sahip piller, invertörler ve elektrikli motorlara sahip olduğunu söyledi. Motorlar 800 HP güç ve 948 Nm tork değeri üretecek. Otomobilin maksimum hızı 354 km/s. Aracın sahip olduğu piller ile 281 km menzile sahip olacağı da tahmin ediliyor. Sadece 75 adet üretilecek olan modelin 750 bin dolardan başlayan satış etiketinin olacağı biliniyor.

The post Generation GXE Tüketici Elektroniği Fuarı"nda appeared first on Carmedya.