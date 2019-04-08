Genelkurmay Çatı Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan, sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski kurmay albay Osman Kılıç esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Kılıç savunmasında, konsey üyesi olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminden de sorumlu tutulduğunu belirterek, suikast timinin Erdoğan'ın kaldığı otele gittiğinde Erdoğan'ın olay yerinde olmadığı için bu suçun hukuken işlenmiş sayılmaması gerektiğini belirtti.

Başında konsey üyesi eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in bulunduğu suikast timinden önce bölgede başka bir askeri ekibin bulunduğunu savunan Kılıç, bağımsız mahkemelerce suçlu bulunan suikast timinin suç işleme kastı bulunmadığını ileri sürdü.

Kılıç, söz konusu suçlamaya ilişkin kendisinin de bir sorumluluğunun bulunmadığını beyan etti.

Sanık Kılıç savunmasına yarın da devam edecek.

Sanıkların reddi hakim talebine ret

Kılıç'ın savunmasına yarın devam etmek üzere ara vermesinden sonra sanıklar Yusuf Yedidağ, Bünyamin Tuner ve Ahmet İlhan Ayşan'ın, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik hakkında reddi hakim talebinde bulundukları açıklandı.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, sanıkların talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddedilmesini istedi.

Müzakerenin ardından mahkeme heyeti, sanıkların taleplerini oy birliğiyle reddetti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Kaynak: AA