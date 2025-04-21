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TOBB ve YÖK Arasında Mesleki Eğitimi Güçlendirme Protokolü İmzalandı

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokolle mesleki eğitimin niteliği artırılacak ve üniversite-özel sektör iş birliği güçlendirilecek.

Mesleki eğitimi güçlendirmek için TOBB ve YÖK'ten iş birliği

ANKARA - Üniversite-özel sektör iş birliğini güçlendirmek ve mesleki eğitimin niteliğini artırmak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Yükseköğretim Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni, TOBB İkiz Kuleler Kabul Salonu'nda gerçekleştirildi. Üniversite-özel sektör iş birliğini güçlendirmek ve mesleki eğitimin niteliğini artırmak amacıyla, TOBB ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Türkiye genelinde seçili meslek yüksekokullarında Oda- Borsa iş birliğinde çok paydaşlı ve çok boyutlu bir dönüşüm süreci başlatılacak.

İş birliğine protokolünün imzaladığı törene, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar katıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - Genel
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