NATO Genel Sekreteri Rutte, TUSAŞ'ı ziyaret etti

NATO Genel Sekreteri Rutte, TUSAŞ'ı ziyaret etti
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NATO Genel Sekreteri Rutte, TUSAŞ'ı ziyaret etti
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NATO Genel Sekreteri Rutte, TUSAŞ'ı ziyaret etti NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 5 kişinin şehit olduğu ve 22 kişinin yaralandığı Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ), Ankara Kahramankazan'da bulunan tesisini ziyaret etti.

NATO Genel Sekreteri Rutte, TUSAŞ'ı ziyaret etti

ANKARA - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 5 kişinin şehit olduğu ve 22 kişinin yaralandığı Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ), Ankara Kahramankazan'da bulunan tesisini ziyaret etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara temasları kapsamında beraberindeki heyet ile birlikte TUSAŞ'ı ziyaret etti. Sekreter Rutte, TUSAŞ şehitleri anısına taziye defterini imzaladı.

Ziyaret kapsamında, Genel Sekreter Rutte'nin başkanlığındaki NATO heyeti, savunma sanayiine dair bilgilendirme ve istişare toplantısına katıldı. Türkiye'nin NATO'daki varlığının önemini ve NATO ülkeleriyle savunma sanayii alanında sürdürülebilir iş birliğinin gerekliliğinin vurgulandığı görüşmede, Türkiye'nin savunma sanayinde ulaştığı mühendislik seviyesini ve hava, kara, deniz platformlarını tanıtan bir sunum yapıldı.

Görüşmenin ardından Rutte, yerli ve milli platformlardan Milli Muharip Uçağı KAAN, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, AKSUNGUR, ANKA, ANKAIII, ŞİMŞEK, İHA'lar ve GÖKBEY, ATAK, T70 helikopterlerini inceledi. T70 helikopterinin pilot koltuğuna oturan Genel Sekreter Rutte'ye Osmanlı kalkanı hediye edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Haluk Görgün, "Ziyaretleri ve taziyeleri için Sayın Sekreter'e teşekkür ediyor, ziyaretin bölgemizdeki barışın tesisine hizmet etmesini, savunma sanayiimizin gelişimine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN - Genel
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