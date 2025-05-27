Motosiklet Kullanıcılarına Güvenli Sürüş Eğitimi

Sürüş güvenliği anlatıldı

Motosiklet kullanıcılarına yönelik güvenli sürüş eğitimi düzenlendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da düzenlenen eğitimde motosiklet sürücülerine güvenli sürüş teknikleri ile uyuşturucunun zararları anlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Tekirdağ Motosiklet Derneği iş birliğiyle düzenlenen güvenli sürüş etkinliğinde motosiklet kullanıcıları, trafikte güvenli hareket etme teknikleri ve uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirildi.

Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi Konser Binası'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda ilk olarak Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucunun birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini anlattı, mücadelede yapılan ihbarların hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine güvenli sürüş teknikleri, refleks geliştirme yöntemleri ve kaza önleyici stratejiler hakkında sunum yaptı.

Eğitime Tekirdağ Motosiklet Derneği Başkanı Şafak Mısır ile Güvenli Sürüş Eğitmeni Metehan Yılmaz da katıldı. Yılmaz, bilimsel temelli sunumunda sürüş güvenliğiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Katılımcılar, görüş ve taleplerini yetkililere ileterek sürüş güvenliği konusunda fikir alışverişinde bulundu. Etkinliğe Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile çok sayıda polis, jandarma personeli ve çok sayıda motosiklet sürücüsü katıldı.