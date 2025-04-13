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Kaz Yumurtası Çiftçilerin Gelir Kapısı Oluyor

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çiftçiler, sağlıklı beslenme arayışındaki vatandaşların ilgisini çeken kaz yumurtası üretimiyle önemli bir gelir elde ediyor. Yumurtalar, Türkiye genelinde yoğun talep görüyor.

Çiftçilerin gelir kapısı oldu: Kaz yumurtası büyük ilgi görüyor

KASTAMONU - Barındırdığı vitamin ve mineraller sebebiyle sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşların tercih ettiği kaz yumurtaları, çiftçilere gelir kapısı oldu. Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kaz yetiştiricileri, gelen yoğun talep üzerine kargoladıkları yumurtaları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çiftçilikle uğraşan vatandaşların beslediği kazların yumurtası önemli bir gelir kapısı haline geldi. İlçede çiftçiler tarafından yetiştirilen kazların yumurtaları, gelen yoğun talep üzerine Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. İçerisinde bulunan vitamin ve minareler sebebiyle, sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşlar tarafından tercih edilen kaz yumurtaları, yoğun talep görüyor. İlçede çiftçilikle uğraşan Sebahattin Ciğerci, kaz yumurtalarının Kars dahil, Türkiye'nin birçok ilinden talep edildiğini ifade etti.

Vatandaşların sürekli kendilerine kaz yumurtasını sorduğunu belirten Sebahattin Ciğerci, "Kaz yumurtası eklemlere faydalı bir yumurtadır. Doktorlar da tavsiye etmektedir. Bunun için bizden de tercih ediliyor. Bizler de hazırladığımız kaz yumurtalarını isteyen vatandaşlara gönderiyoruz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CİĞERCİ - Genel
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